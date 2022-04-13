Медведчук ховався у Києві зі своїм кухарем та охороною

Скандальний політик зображував із себе італійця

Охорона Медведчука брала головну участь у втечі свого шефа / Колаж "Сьогодні"

Стало відомо, що затриманий 12 квітня голова партії "Опозиційна платформа – За життя", кум Володимира Путіна Віктор Медведчук місяць після втечі з-під домашнього арешту переховувався у Києві. Для нього організували житло у приватному будинку під виглядом сім'ї з Італії.

Про це розповів затриманий охоронець Медведчука, повідомляє пресслужба СБУ на своєму Telegram-каналі.

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Показання

Особистий охоронець Віктора Медведчука надав співробітникам Служби безпеки України свідчення про те, як ФСБ РФ намагалася нелегально переправити проросійського політика до Москви.

"23 лютого 2022 року о першій ночі я здійснив два виїзди, навколо будинку по вулиці Медвинській, для присиплення пильності співробітників поліції, які були закріплені за об'єктом. Втретє ми вже виїхали втрьох разом із Медведчуком", – розповів про втечу Медведчука з-під домашнього арешту у день нападу Росії на Україну Андрій Таран, який із 2000 року працював в охороні заарештованого.

Охоронець розповів, що Медведчук ховався у приватному будинку на території Києва зі своїм кухарем та охороною. При цьому по "легенді" цей будинок нібито орендує сім'ю з Італії. Тут він готувався до втечі за кордон, сподіваючись на допомогу російських спецслужб.

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"У новому будинку мені розповіли легенду, що цей будинок орендує сімейна пара з Італії Сандра та Світлана. Медведчук спілкувався із дружиною. Під час їхньої розмови я чув слова "ФСБ", "вони все зроблять", "вони допоможуть". Під час їхньої розмови чув, що готуватиметься втеча з цієї адреси", – розповів охоронець.

У день спроби втечі Медведчук вийшов із цього будинку у формі військового ЗСУ, у балаклаві та у кепці. Готувала втечу ФСБ під керуванням президента РФ Володимира Путіна.

Справа Медведчука

Голова СБУ Іван Баканов розкрив деталі спецоперації із затримання Медведчука. Він повідомив, що ФСБ РФ намагалася вивезти обвинуваченого в Україні в держзраді спочатку до невизнаного Придністров'я, а потім – до Москви. Але Служба безпеки України затримала нардепа-втікача по дорозі – на виїзді з Київщини.

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Народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кум Путіна Віктор Медведчук підозрюється у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

До блискуче проваленої втечі колишньому політику й так "світило" від 12 років в'язниці до довічного.

Серед висунутих йому звинувачень: