Медведчук прятался в Киеве со своим поваром и охраной

Скандальный политик изображал из себя итальянца

Охрана Медведчука принимала главное участие в побеге своего шефа / Коллаж "Сегодня"

Стало известно, что задержанный 12 апреля глава партии "Оппозиционная платформа – За життя", кум Владимира Путина Виктор Медведчук месяц после побега из-под домашнего ареста скрывался в Киеве. Для него организовали жилье в частном доме под видом семьи из Италии.

Об этом рассказал задержанный охранник Медведчука, сообщает пресс-служба СБУ на своем Telegram-канале.

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Показания

Личный охранник Виктора Медведчука предоставил сотрудникам Службы безопасности Украины свидетельство о том, как ФСБ РФ пыталась нелегально переправить пророссийского политика в Москву.

"23 февраля 2022 года в час ночи я совершил два выезда, вокруг дома по улице Медвинской, для усыпления бдительности сотрудников полиции, которые были закреплены за объектом. В третий раз мы уже выехали втроем вместе с Медведчуком", – рассказал о побеге Медведчука из-под домашнего ареста в день нападения России на Украину Андрей Таран, который с 2000 года работал в охране арестованного.

Охранник рассказал, что Медведчук прятался в частном доме на территории Киева со своим поваром и охраной. При этом по "легенде" этот дом якобы арендует семью из Италии. Тут он готовился к побегу за границу, надеясь на помощь российских спецслужб.

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"В новом доме мне была рассказал легенда, что этот дом арендует семейная пара из Италии Сандра и Света. Медведчук общался с женой. При их разговоре я слышал слова "ФСБ", "они все сделают", "они помогут". При их разговоре слышал, что будет готовиться побег с этого адреса", – рассказал охранник.

В день попытки побега Медведчук вышел из этого дома в форме военного ВСУ, в балаклаве и в кепке. Готовила побег ФСБ под руководством президента РФ Владимира Путина.

Поимка Медведчука

Глава СБУ Иван Баканов раскрыл детали спецоперации по задержанию Медведчука. Он сообщил, что ФСБ РФ пыталась вывезти обвиняемого в Украине в госизмене сначала в непризнанное Приднестровье, а затем – в Москву. Но Служба безопасности Украины задержала беглого нардепа по дороге – на выезде из Киевской области.

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Народный депутат, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За життя", кум Путина Виктор Медведчук подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

До блестяще проваленного побега бывшему политику и так "светило" от 12 лет тюрьмы до пожизненного.

Среди выдвинутых ему обвинений: