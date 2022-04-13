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Медведчука можуть обміняти, а Україна планує стати кандидатом у ЄС у червні: заяви влади за ранок 13 квітня

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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13 квітня, 09:07
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Україна розраховує набути статусу кандидата на членство в Євросоюзі не пізніше червня 2022 року
Медведчука затримали, а Україна скоро може отримати статус кандидата в ЄС
Медведчука затримали, а Україна скоро може отримати статус кандидата в ЄС / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Служба безпеки України піймала голову партії "Опозиційна платформа – За життя", кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука. Він ховався 48 днів і намагався залишити територію України, але це в нього не вийшло. Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запропонував обміняти Медведчука на маріупольців.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 13 квітня

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Зеленський прокоментував затримання Медведчука

У День космонавтики було затримано главу партії "Опозиційна платформа – За життя", кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це у відеозверненні, яке було опубліковано в його офіційному Telegram-каналі сказав президент України Володимир Зеленський.

Президент виступив із пропозицією обміняти затриманого політика на українських військових, які перебувають у полоні у росіян.

"Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців у російському полоні. Тому важливо, щоб наші правоохоронні органи та військові також розглянули таку можливість", – сказав глава держави.

Віктор Медведчук переховувався 48 днів і намагався залишити територію України, але це не вийшло.

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Медведчуку, щоб вижити, треба сховатися у в'язниці

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував затримання голови партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука. Він зазначив, що якби політик був у РФ, то його б там рано чи пізно ліквідували. Про це Подоляк написав у Twitter.

"Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці. З гарантованим багаторічним тюремним терміном. У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші і в результаті стала одним із ініціаторів війни", – написав Подоляк.

Аваков запропонував обміняти Медведчука на маріупольців

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запропонував обміняти затриманого голову партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука на маріупольців. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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"Міняти гни*у на маріупольців. На всіх цивільних та військових. Нехай кремляди відходять і дадуть нашим людям коридор, а ми їм кощія", – написав Аваков.

Медведчук може приховувати багато цікавого

Затриманий сьогодні, 12 квітня, голова партії "Опозиційна платформа – За життя", кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук не був у Києві. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Його взяла Служба безпеки України, яка, скажімо так делікатно, шукала, шукала та знайшла. Подробиці розповість президент – залишимо йому цю прерогативу", – заявив він.

За словами Арестовича, Віктор Медведчук зараз розповість "багато цікавого, зокрема і як втікав".

"Він має відношення до Росії, до Путіна, війни, підготовки цієї війни, організації проросійського руху в Україні. А ще він у внутрішніх наших справах дуже цікавий", – сказав Арестович.

Україна у червні може набути статусу кандидата в ЄС

Україна розраховує набути статусу кандидата на членство в Євросоюзі не пізніше червня 2022 року. Про це у відеозверненні повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Зустрілися з керівництвом Європейського Союзу в Києві. Отримали опитувальник, який має бути заповнений, щоб набути статусу кандидата на членство в ЄС. Почали працювати над ним. Очікуємо, що такий статус Україна зможе отримати вже не пізніше червня цього року", – сказав він. .

Світ має відреагувати на хіматаку у Маріуполі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ уже має реагувати на застосування Росією небезпечних хімічних речовин в Україні. Глава держави наголосив, що зараз неможливо дізнатися, який тип хіміозброї окупанти скинули на Маріуполь 11 квітня. Про це Зеленський повідомив у новому відеозверненні.

"З великою увагою сприймаємо вчорашні (11 квітня — Ред.) повідомлення про застосування в Маріуполі проти захисників міста боєприпасу з отруйною речовиною. Поки не можна робити стовідсоткові висновки про те, що саме це була за речовина. Зрозуміло, що в заблокованому місті неможливо провести повне розслідування і повний аналіз", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що світу вже треба реагувати на подібні злочини РФ.

"Враховуючи неодноразові погрози російських пропагандистів щодо застосування хімічної зброї проти захисників Маріуполя і враховуючи вже неодноразове застосування російською армією, наприклад, фосфорних боєприпасів в Україні, світ має реагувати вже зараз. Реагувати превентивно. Бо після застосування зброї масового ураження будь-яке реагування вслід нічого не змінить. І буде виглядати лише як приниження для демократичного світу", — сказав глава держави.

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Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

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