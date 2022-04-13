Медведчука могут обменять, а Украина планирует стать кандидатом в ЕС в июне: заявления властей за утро 13 апреля

Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года

Медведчука задержали, а Украина скоро может получить статус кандидата в ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины поймала главу партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Он скрывался 48 дней и пытался покинуть территорию Украины, но у него это не вышло. Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил обменять Медведчука на мариупольцев.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинской власти за 13 апреля.

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Зеленский прокомментировал задержание Медведчука

В День космонавтики был задержан глава партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук. Об этом в видеообращении которое было опубликовано в его официальном Telegram-канале сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Президент выступил с предложением обменять задержанного политика на украинских военных, которые находятся в плену у россиян.

"Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших ребят в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность", – сказал глава государства.

Виктор Медведчук скрывался 48 дней и пытался покинуть территорию Украины, но у него это не вышло.

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Медведчуку, чтобы выжить, нужно спрятаться в тюрьме

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал задержание главы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Он отметил, что будь политик в РФ, то его бы там рано или поздно ликвидировали. Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Медведчуку сегодня, чтобы выжить, надо спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны", — написал Подоляк.

Аваков предложил обменять Медведчука на мариупольцев

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил обменять задержанного главу партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на мариупольцев. Об этом он написал в своем telegram-канале.

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"Менять гни*у на мариупольцев. На всех – гражданских и военных. Пусть кремляди отходят и дадут нашим людям коридор, а мы им кощея", – написал Аваков.

Медведчук может скрывать много интересного

Задержанный сегодня, 12 апреля, глава партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук не был в Киеве. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Его взяла Служба безопасности Украины, которая, скажем так деликатно, искала, искала и нашла. Подробности расскажет президент – оставим ему эту прерогативу", – заявил он.

По словам Арестовича, Виктор Медведчук сейчас расскажет "много чего интересного, в том числе и как сбегал".

"Он имеет отношение к России, к Путину, войне, к подготовке этой войны, к организации пророссийского движения в Украине. А еще он по внутренним нашим делам очень интересен", – сказал Арестович.

Украина в июне может получить статус кандидата в ЕС

Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года. Об этом в видеообращении сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Встретились с руководством Европейского Союза в Киеве. Получили опросник, который должен быть заполнен, чтобы получить статус кандидата на членство в ЕС. Начали работать над ним. Ожидаем, что такой статус Украина сможет получить уже не позднее июня этого года", – сказал он.

Мир должен отреагировать на химатаку в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир уже должен реагировать на применение Россией опасных химических веществ в Украине. Глава государства подчеркнул, что сейчас невозможно узнать, какой тип химоружия оккупанты сбросили на Мариуполь 11 апреля. Об этом Зеленский сообщил в новом видеообращении.

"С большим вниманием воспринимаем вчерашние (11 апреля — Ред.) сообщения о применении в Мариуполе против защитников города боеприпаса с отравляющим веществом. Пока нельзя делать стопроцентные выводы о том, что именно это было за вещество. Понятно, что в заблокированном городе невозможно провести полное расследование и полный анализ", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что миру уже нужно реагировать на подобные преступления РФ.

"Учитывая неоднократные угрозы российских пропагандистов относительно применения химического оружия против защитников Мариуполя и учитывая уже неоднократное применение российской армией, например, фосфорных боеприпасов в Украине, мир должен реагировать уже сейчас. Реагировать превентивно. Потому что после применения оружия массового поражения любое реагирование вслед ничего не изменит. И будет выглядеть лишь как унижение для демократического мира", — сказал глава государства.

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