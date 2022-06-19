Мер Чернігова назвав винного у тому, що його не пустили до Польщі

Мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомив, що прикордонники не випустили його з України до Польщі посилаючись на якісь проблеми з документами. В офіційній відмові є інша причина.
Про це Атрошенко повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці .
Що відомо
"Сьогодні я не зміг потрапити у польський Ряшів для підписання угоди про партнерство. Я прямував туди у складі делегації з чотирьох осіб. Крім угоди про партнерство в мене був запланований виступ на сесії. Але мені не дозволили перетнути кордон на митному пропускному пункті "Краковець". Начебто документи були не в порядку", – написав Атрошенко.
Він також зазначив, що знає конкретного "замовника".
"Те, що відбулося, я пов’язую з політичною атакою на мене з боку одного зі співробітників Офісу Президента. Через це мені вже намагалися заборонити відрядження в Давос. Я вважаю, що це не що інше, як самодурство відповідальних посадових осіб, які таким чином хочуть самоствердитися і при цьому перевищують свої службові повноваження. Таким чином вони перешкоджають моїй професійній діяльності на користь Чернігова, а головне – дискредитують подібними діями Президента, демонструючи ознаки телефонного права на кордоні", – резюмував мер.
Владислав Атрошенко виклав фото рішення про відмову про перетин кордону, де аргументацією є закони про воєнний стан, а не будь-які проблеми у документах чернігівського градоначальника.
Обстановка
- Наприкінці травня П'ятий президент України та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко три рази намагався прорватися через кордон і лише із четвертої спроби його пропустили.
- Раніше громадяни України активно підписували петицію щодо скасування заборони на виїзд за кордон чоловікам призовного віку.
- Президент України Володимир Зеленський їм нагадав, що за законом, захист суверенітету України є обов'язком громадян, прав і свобод людини можуть бути обмежені під час воєнного стану.
- Нагадаємо, що Верховна Рада України продовжила дію військового становища у державі до 23 серпня 2022 року.