Мэр Чернигова назвал виновного в том, что его не пустили в Польшу

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что пограничники не выпустили его из Украины в Польшу, ссылаясь на какие-то проблемы с документами. В официальном отказе значится другая причина.
Об этом Атрошенко сообщил на своей странице в Фейсбуке.
Что известно
"Сегодня я не смог попасть в польский Жешув для подписания соглашения о партнерстве. Я направлялся туда в составе делегации из четырех человек. Кроме соглашения о партнерстве, у меня было запланировано выступление на сессии. Но мне не разрешили пересечь границу на таможенном пропускном пункте "Краковец". Вроде бы документы были не в порядке", – написал Атрошенко.
Он также отметил, что знает конкретного "заказчика".
"Произошедшее я связываю с политической атакой на меня со стороны одного из сотрудников Офиса Президента. Поэтому мне уже пытались запретить командировки в Давос. Я считаю, что это не что иное, как самодурство ответственных должностных лиц, таким образом желающих самоутвердиться и при этом превышающих свои служебные полномочия. Таким образом, они препятствуют моей профессиональной деятельности в пользу Чернигова, а главное – дискредитируют подобными действиями Президента, демонстрируя признаки телефонного права на границе", – резюмировал мэр.
Владислав Атрошенко выложил фото решения об отказе о пересечении границы, где аргументацией являются законы о военном положении, а не какие-либо проблемы в документах черниговского градоначальника.
Обстановка
- В конце мая Пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко раза три пытался прорваться через границу и лишь с четвертой попытки его пропустили.
- Ранее граждане Украины активно подписывали петицию об отмене запрета на выезд за границу мужчинам призывного возраста.
- Президент Украины Владимир Зеленский им напомнил, что по закону, защита суверенитета Украины является обязанностью граждан, и права и свободы человека могут быть ограничены во время военного положения.
- Напомним, что Верховная Рада Украины продлила действие военного положения в государстве до 23 августа 2022 года.