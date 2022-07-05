Мер Слов'янська терміново оголосив про масований обстріл міста

Місцевих жителів попросили не виходити з бомбосховищ

Вадим Лях заявив про нову атаку окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 5 липня, Слов'янськзнову опинився під масованим обстрілом російських окупантів. Усіх місцевих жителів просять залишатися в укриттях.

Про це повідомив мер міста Вадим Лях на своїй сторінці у Facebook.

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"Слов‘янськ! Масований обстріл міста! Центр, Північний. Всім залишатися в укриттях. Додаткову інформацію повідомлю пізніше", – заявив міський голова.

Мер Слов'янська закликав мешканців їхати і назвав вагому причину для евакуації

Мер Слов'янська Донецької області Вадим Лях закликав жителів міста евакуюватися. Як підкреслив міський голова, в окупантів після Лисичанська "наступною ціллю буде Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут".

За його словами, за останні 10 днів Слов'янськ став прифронтовим містом – зараз його обстрілюють щодня. Зокрема, 3 липня відбувся найсильніший з ворожих обстрілів. Унаслідок цього 19 людей було поранено, а 6 загинули, серед них – одна дитина.

З огляду на це, міський голова закликає мешканців Слов'янська евакуюватися, адже зараз це можна зробити безпечно. Він зауважив, що евакуації проходять щодня, а кількість охочих виїхати збільшується. Наприклад, сьогодні таких людей було 70, а завтра виїжджатимуть вже 200. Щоб записатися, люди телефонують на спеціальну гарячу лінію та обирають найзручніший для себе напрямок.

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Він зауважив, що Слов'янськ тривалий час був певним хабом – містом, через яке проходили евакуаційні маршрути з інших населених пунктів. Мер розповів, що бачив багатьох людей з Сєвєродонецька, Лимана, Ізюма, які спочатку навідріз відмовлялися від евакуації, а коли "прилітало" поруч, з'являлися на Слов'янському вокзалі в шльопанцях та халатах, готові їхати в будь-яку точку країни.

"Я розумію, що, на жаль, так буде і в Слов'янську. Це вже помітно, бо збільшується кількість тих, хто хоче виїхати, але збільшується насамперед тому, що збільшується кількість прильотів та гинуть люди", – пояснив Лях.

Також він запевнив, що, попри великі ризики, евакуацію проводили і проводитимуть надалі навіть у таких екстремальних умовах.

Раніше ми розповідали, що місто Слов'янськ на Донбасі після захоплення Сєвєродонецька стало однією з головних цілей для російських окупантів. Війська РФ роблять спроби наступу на Слов'янському напрямку та б'ють з артилерії по житлових кварталах міста.