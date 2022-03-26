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Між кібератаками РФ на українські ЗМІ та обстрілами міст є зв'язок – розвідка

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26 березня, 16:59
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Хакери РФ, як і війська, не змогли досягти своєї мети та зламати українські сайти, проте наші фахівці помітили зв'язок між бомбардуваннями міст та кібератаками
Розвідники помітили зв'язок між обстрілами та кібератаками РФ
Розвідники помітили зв'язок між обстрілами та кібератаками РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські хакери намагаються зламати українські медіа, але не можуть подолати наш захист. Щоб пояснити потужність української системи безпеки, в РФ видали новий фейк – нібито в країні працює кібердесант США та НАТО. Водночас розвідники помітили зв'язок між кібератаками РФ та атаками на критичну інфраструктуру.

Про це повідомили у Держспецзв'язку.

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"За допомогою ракетних бомбардувань російська армія намагається знищити телевізійну інфраструктуру України. На окупованих територіях, де їм це вдається, росіяни починають транслювати сигнал власних пропагандистських медіа. Втім, українці не довіряють російській пропаганді", – заявила пресслужба.

Через це хакери РФ намагаються зламати українські медіа та опублікувати на них фашистську символіку чи пропаганду. Злом медіакомпаній здійснювався через вразливість рекламної програми Redtram. Хакери зареєстрували користувальницький кабінет у додатку та публікували фейки на сайтах.

"Ця атака не була складною. Ми швидко відреагували на неї та усунули її. Вона не завдала шкоди інформаційній інфраструктурі видань", – сказав заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора.

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Новий фейк Росії

Російська пропаганда поширює фейки в Україні, щоб пояснити міць українського кіберзахисту та свої ж невдачі. Російські пропагандисти почали розповідати про "фахівців США та НАТО, які ведуть війну у кіберпросторі".

Однак насправді системи безпеки міцні завдяки роботі українських ІТ-спільнот та держфахівців.

"Наша співпраця з міжнародними партнерами – це двостороння дорога. Ми надаємо міжнародній кіберспільноті найновіші дані та інформацію про російські операції, і ми справді слугуємо передовою, яка захищає Європу та НАТО від російських хакерів, як це роблять Збройні сили України на землі", – додав Жора.

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Наталія Пісоцька – вихователька центру реабілітації дітей-сиріт у Чернігові. Майже місяць прожила з 30-ма малюками (від 3-х років) у підвалах, доглядала їх, заспокоювала, коли місто запекло бомбили. Зуміла за допомогою військових вивезти дітей до Карпат, одного з місцевих санаторіїв. Читайте розповідь цієї дивовижної жінки, клікнувши тут.
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