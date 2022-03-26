Між кібератаками РФ на українські ЗМІ та обстрілами міст є зв'язок – розвідка

Хакери РФ, як і війська, не змогли досягти своєї мети та зламати українські сайти, проте наші фахівці помітили зв'язок між бомбардуваннями міст та кібератаками

Розвідники помітили зв'язок між обстрілами та кібератаками РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські хакери намагаються зламати українські медіа, але не можуть подолати наш захист. Щоб пояснити потужність української системи безпеки, в РФ видали новий фейк – нібито в країні працює кібердесант США та НАТО. Водночас розвідники помітили зв'язок між кібератаками РФ та атаками на критичну інфраструктуру.

Про це повідомили у Держспецзв'язку.

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"За допомогою ракетних бомбардувань російська армія намагається знищити телевізійну інфраструктуру України. На окупованих територіях, де їм це вдається, росіяни починають транслювати сигнал власних пропагандистських медіа. Втім, українці не довіряють російській пропаганді", – заявила пресслужба.

Через це хакери РФ намагаються зламати українські медіа та опублікувати на них фашистську символіку чи пропаганду. Злом медіакомпаній здійснювався через вразливість рекламної програми Redtram. Хакери зареєстрували користувальницький кабінет у додатку та публікували фейки на сайтах.

"Ця атака не була складною. Ми швидко відреагували на неї та усунули її. Вона не завдала шкоди інформаційній інфраструктурі видань", – сказав заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора.

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Новий фейк Росії

Російська пропаганда поширює фейки в Україні, щоб пояснити міць українського кіберзахисту та свої ж невдачі. Російські пропагандисти почали розповідати про "фахівців США та НАТО, які ведуть війну у кіберпросторі".

Однак насправді системи безпеки міцні завдяки роботі українських ІТ-спільнот та держфахівців.

"Наша співпраця з міжнародними партнерами – це двостороння дорога. Ми надаємо міжнародній кіберспільноті найновіші дані та інформацію про російські операції, і ми справді слугуємо передовою, яка захищає Європу та НАТО від російських хакерів, як це роблять Збройні сили України на землі", – додав Жора.