Между кибератаками РФ на украинские СМИ и обстрелами городов есть связь – разведка

Хакеры РФ, как и войска, не смогли достигнуть своей цели и взломать украинские сайты, однако наши специалисты заметили связь между бомбардировками городов и кибератаками

Разведчики заметили связь между обстрелами и кибератаками РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские хакеры пытаются взломать украинские медиа, но не могут преодолеть нашу защиту. Чтобы объяснить мощь украинской системы безопасности, в РФ выдали новый фейк – якобы в стране работает кибердесант США и НАТО. В то же время разведчики заметили связь между кибератаками РФ и атаками на критическую инфраструктуру.

Об этом сообщили в Госспецсвязи.

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"С помощью ракетных бомбардировок российская армия пытается уничтожить телевизионную инфраструктуру Украины. На оккупированных территориях, где им это удается, россияне начинают транслировать сигнал пропагандистских медиа. Впрочем, украинцы не доверяют российской пропаганде", - заявила пресс-служба.

Из-за этого хакеры РФ пытаются взломать украинские медиа и опубликовать на них фашистскую символику или пропаганду. Взлом медиакомпаний осуществлялся через уязвимость рекламного приложения Redtram. Хакеры зарегистрировали пользовательский кабинет в приложении и публиковали фейки на сайтах.

"Эта атака не была сложной. Мы быстро отреагировали и устранили ее. Она не нанесла вреда информационной инфраструктуре изданий", – сказал замглавы Госспецсвязи Виктор Жора.

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Новый фейк России

Российская пропаганда распространяет фейки в Украине, чтобы объяснить мощь украинской киберзащиты и свои же неудачи. Российские пропагандисты начали рассказывать о "специалистах США и НАТО, ведущих войну в киберпространстве".

Однако на самом деле системы безопасности прочны благодаря работе украинских ИТ-сообществ и госспециалистов.

"Наше сотрудничество с международными партнерами – это двусторонняя дорога. Мы предоставляем международному киберобществу новейшие данные и информацию о российских операциях, и мы действительно служим передовой, защищающей Европу и НАТО от российских хакеров, как это делают ВСУ на земле", – добавил Жора.