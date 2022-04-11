Міністр Ткаченко показав прострілену окупантами ікону з одного з храмів на Київщині (фото)

Через воєнні злочини Російської Федерації до Гаазького суду вже звернулися 42 країни.
Про це в Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
"Кожен постане перед судом"
За його словами, саме розслідування вже розпочате, і Україна докладає максимум зусиль, щоб зібрати всі докази злочинів окупантів.
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"Геноцид, який РФ творить в Україні не залишиться непокараним. Кожен, хто холоднокровно вбивав, калічив, ґвалтував мирних жителів – кожен постане перед судом. Знищення нашої культурної спадщини, спроби стерти нашу ідентичність – те, що приховати неможливо", – зазначив він.
Також Олександр Ткаченко повідомив, що багато людей ставляться скептично до того, що Росія понесе відповідальність за те, що зробила:
"Проте хочу нагадати, чим закінчилася Друга світова. Трибуналом у Нюрнберзі. Тоді – без супутникових знімків, без камер на кожній вулиці, без дронів, без соцмереж – було покаране майже все керівництво нацистів. Так буде і зараз. Ані ми, ані людство ці злочини не пробачать. Росія буде "денацифікована" всім світом".
Також він опублікував фото експонату з одного з храмів на Київщині після втечі російських "визволителів". На фото видно прострілену ікону:
Нагадаємо, представники Євросоюзу шоковані діями російських військових в Україні та пообіцяли допомогти надати докази військових злочинів Міжнародний кримінальний суд.