Министр Ткаченко показал простреленную оккупантами икону из одного из храмов Киевской области (фото)

Украина прилагает максимум усилий, чтобы собрать доказательства преступлений российских военных

Министр отметил, что геноцид, который Россия творит в Украине, не останется безнаказанным. / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за военных преступлений Российской Федерации в Гаагский суд уже обратились 42 страны.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

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"Каждый предстанет перед судом"

По его словам, само расследование уже начато, и Украина прилагает максимум усилий, чтобы собрать все доказательства преступлений оккупантов.

"Геноцид, который РФ творит в Украине, не останется безнаказанным. Каждый, кто хладнокровно убивал, калечил, насиловал мирных жителей – каждый предстанет перед судом. Уничтожение нашего культурного наследия, попытки стереть нашу идентичность – то, что скрыть невозможно", – отметил он.

Также Александр Ткаченко сообщил, что многие люди относятся скептически к тому, что Россия понесет ответственность за то, что сделала:

"Однако хочу напомнить, чем закончилась Вторая мировая. Трибуналом в Нюрнберге. Тогда – без спутниковых снимков, без камер на каждой улице, без дронов, без соцсетей – было наказано почти все руководство нацистов. Так будет и сейчас. Ни мы, ни человечество эти преступления не простят. Россия будет "денацифицирована" всем миром".

Также он опубликовал фото экспоната из одного из храмов Киевской области после побега российских "освободителей". На фото видна простреленная икона:

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Фото – t.me/otkachenkokyiv.

Напомним, представители Евросоюза в шоке от действий российских военных и пообещали помочь предоставить доказательства военных преступлений Международный уголовный суд.

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