"Мінусів" немає? Що Україні дасть кандидатство на вступ до ЄС

Рішення Євросоюзу дасть можливість нашій країні розвиватися та надалі вступити в об'єднання

Шмигаль розповів, чому для України важливе кандидатство на вступ до ЄС/Фото: Урядовий портал, Pier Marco Tacca/Getty Images. Колаж: "Сьогодні"

Вчора Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Це має свої "плюси", особливо для економіки.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Шлях трансформації

"Україна подолала довгий шлях трансформації в європейську країну з вільною ринковою економікою, розвиненою демократією та повагою до прав і свобод людини. Отримання статусу кандидата засвідчує успішність впровадження реформ та значний прогрес у наближенні до європейських стандартів. Ми вже розпочали інтеграцію у внутрішній ринок ЄС. Маємо підписані авіаційний та енергетичний "безвізи", близькі до укладення митного, промислового та цифрового", – розповів Шмигаль.

Програми, фонди та інвестиції

За словами Шмигаля, статус кандидата є важливим сигналом для всіх українців, що наше спільне майбутнє – це Європейський Союз, а процес вступу до ЄС стане невід’ємною частиною шляху відновлення нашої країни. Крім того, це відкриває Україні ширший доступ до програм та фондів ЄС, а також до залучення нових інвестицій, оскільки бізнес тепер розглядатиме Україну як потенційного члена Євросоюзу та перспективний майданчик для стартапів.

Вагомий внесок України

"Подальший вступ нашої країни до ЄС дасть переваги для всіх сторін. Україна може гарантувати європейську продовольчу безпеку, сприяти пришвидшенню "зеленого" переходу та зменшенню енергетичної залежності від Росії, зробити вагомий внесок в економічний розвиток та цифровізацію Європи", – додав Шмигаль.

Реакція Зеленського на кандидатство для України

Президент України Володимир Зеленський підтвердив здобуття Україною статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

"Щойно отримали кандидатство. Це перемога. Чекали 120 днів і 30 років. А потім переможемо ворога і відпочинемо. А може, спочатку відбудуємо Україну і потім уже відпочинемо. Може, навіть переможемо, відбудуємо і вступимо до ЄС, і потім вже відпочинемо. А може, й не відпочинемо... Хоча, ні, діти образяться. Але ми обов'язково переможемо", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що Україна офіційно подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року. Також ми писали, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї та будуть прийняті до ЄС.