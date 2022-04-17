Зеленський: Світ має бути готовим, що Путін застосує ядерну зброю проти України

Господар Кремля може бути налаштований досить радикально проти українців

Володимир Зеленський (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ має бути готовим до того, що президент РФ Володимир Путін застосує тактичну ядерну зброю, тому що він не цінує життя українців.

Про це він сказав CNN.

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Зеленський говорив українською та англійською мовами про жахіття, свідком яких стала наша країна, та про термінову допомогу, якої Збройні сили України все ще потребують, щоб відбити майбутній наступ Росії на сході та півдні України.

Загроза ядерного удару