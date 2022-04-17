Зеленський: Світ має бути готовим, що Путін застосує ядерну зброю проти України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ має бути готовим до того, що президент РФ Володимир Путін застосує тактичну ядерну зброю, тому що він не цінує життя українців.
Про це він сказав CNN.
Зеленський говорив українською та англійською мовами про жахіття, свідком яких стала наша країна, та про термінову допомогу, якої Збройні сили України все ще потребують, щоб відбити майбутній наступ Росії на сході та півдні України.
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Загроза ядерного удару
У Кремлі заявили, що не збираються застосовувати ядерну зброю. У війні з Україною ядерного удару завдадуть лише в тому випадку, якщо "з'явиться загроза існуванню держави", заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
Генсекретар ООН заявив, що тепер не можна виключати можливості ядерної війни. Адже президент РФ уже погрожував ядерною зброєю.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розглядає різні варіанти можливих кроків у відповідь у разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росії. Не виключається варіант розміщення ядерної зброї у Білорусі.
У Пентагоні відреагували на погрози Путіна про ядерну зброю. За словами чиновника Пентагону, офіційні особи США не сумніваються у прийнятті Путіним подібних рішень. У НАТО зазначили, що готові захистити себе та союзників.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якщо Російська Федерація скористається ядерною зброєю, то світ поглине катастрофа.