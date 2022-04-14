Монастирський: Йдуть перемовини про обмін 169 військових Нацгвардії, які потрапили в полон на ЧАЕС

Частина полонених перебуває в Білорусі, частина — в Росії

Україна веде переговори з РФ щодо обміну полоненими/Фото: колаж: "Сьогодні"

Україна веде перемовини з російськими окупантами про обмін 169 військовослужбовців Нацгвардії України, які потрапили в полон на ЧАЕС.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

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"Чорнобиль — це трагічна сторінка нашої історії. Ми, на жаль, маємо констатувати, що там потрапили в полон 169 військовослужбовців Нацгвардії. Сьогодні частина з них, за нашою інформацією, перебуває на території Республіки Білорусь, частина — в Росії. Ми були на місці, де їх утримували. Це підземелля без світла, без можливості нормально спілкуватися. У них забрали всі засоби зв’язку, коли вони перебували там. І потім їх вивезли. Яка їхня доля, на жаль, сказати не можу. Ведуться перемовини про їхній обмін. Але ми розуміємо, що це буде, можливо, лише після закінчення активної фази бойових дій", — зазначив Монастирський.

Окупанти захопили у полон британського добровольця

Британський доброволець Ейден Аслін, який воює в Україні, був захоплений у полон російськими військами у взятому в облогу Маріуполі.

28-річний Аслін у Twitter вранці 12 квітня повідомив, що його підрозділ, в якому є й інші іноземні добровольці, був змушений здатися через те, що в нього закінчились продовольство і боєприпаси.

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