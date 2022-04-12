У Маріуполі російські окупанти захопили в полон екіпаж ще одного судна

Суховантаж зайшов у порт Маріуполя наприкінці лютого і був заблокований військовими РФ

18 моряків взяли у полон. Фото: колаж "Сьогодні"

У Маріуполі російські окупанти взяли в заручники екіпаж суховантажу Blue Star-1 під прапором Ліберії. 18 моряків, громадян України, вивезли до тимчасово окупованого Донецька.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Зв'язок з екіпажем було втрачено 25 березня 2022 року. Відомо, що через брак продовольства екіпаж був змушений перейти на дворазове харчування.

За попередньою інформацією, у полоні окупантів можуть бути близько 200 членів екіпажів кількох суден, заблокованих російськими окупантами в порту Маріуполя.

"Такими діями РФ порушує право на життя і свободу, особисту недоторканність, гарантовані статтями 3 та 5 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року та право на свободу пересування, гарантоване статтею 2 Протоколу №4 до Конвенції", – написала Денісова.

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Також вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до московського механізму із закликом врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні.

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі окупанти захопили в полон українських моряків з іноземного судна.

Також нагадаємо, окупанти взяли в полон українського пілота та записали з ним пропагандистське відео.