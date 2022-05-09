"Ми не воюємо з Росією" – головні цитати світових лідерів 9 травня

У День перемоги Макрон, Джонсон та Столтенберг засудили Кремль

Макрон говорить про відновлення, Джонсон - про нашу перемогу, Столтенберг вимагає нарешті припинити війну / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У день перемоги над фашистською Німеччиною в 1945 році західні лідери не стали дякувати за це Росії, як правонаступнику СРСР. Через розв'язану Кремлем нову війну у Європі на адресу Москви звучали порівняння з фашистським режимом.

Сайт "Сьогодні" зібрав найпомітніші висловлювання західних лідерів, зроблені 9 травня.

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У 1945 році світ пропустив друге зло

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша зазначив, що 77 років тому світ переміг одне зло – нацизм. Але не помітив друге зло, яке успадкувала Росія.

"У 1945 році світ святкував завершення Другої світової війни. Мільйони українців були серед тих, хто пожертвував життям, аби забезпечити перемогу над нацизмом. Всі ці роки ми чули "Ніколи знову". Але це було неправдою. Українці знають це сьогодні. Це було неправдою, тому що ми не помічали фундаментальну доктрину історії – у 1945 році було переможено лише одне зло – нацизм. Інше зло – соціалізм чи комунізм святкував перемогу у конфлікті з першим. Але зло, навіть якщо воно протистоїть іншому злу, відразу не стає добром", – сказав у своєму зверненні до українців Янез Янша під час телевізійного марафону на українському ТБ.

Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала зазначив: "Немає сенсу протистояти кожній окремій брехні, яка була зроблена в Москві. Важливо об'єднані та енергійні дії Заходу проти агресора".

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Тема війни

Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що Європа не воює із Росією, Європа намагається зберегти Україну.

"Ми не воюємо з Росією. Ми працюємо як європейці, щоб зберегти суверенітет та територіальну цілісність України. Повернення світу на наш континент. Ми будемо там, щоб відновлювати Україну, як європейці, завжди", – сказав Макрон на конференції у Страсбурзі з нагоди 9 травня.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знову висловився про впевненість у нашій перемозі.

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" Я ніколи не був такий впевнений, що Україна переможе. Британія стоятиме пліч-о-пліч з Україною стільки, скільки потрібно. Слава Україні" , – запевнив Джонсон

В НАТО вимагали від Путіна зупинити війну.

"Я ще раз закликаю президента Путіна 9 травня негайно припинити війну, вивести свої війська з України та розпочати мирні переговори. Ми твердо стоїмо на боці України і допомагатимемо країні відстоювати своє право на самооборону", – сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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