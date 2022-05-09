Країна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 травня ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

"Ми не воюємо з Росією" – головні цитати світових лідерів 9 травня

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 травня, 20:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У День перемоги Макрон, Джонсон та Столтенберг засудили Кремль
Макрон говорить про відновлення, Джонсон - про нашу перемогу, Столтенберг вимагає нарешті припинити війну / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Макрон говорить про відновлення, Джонсон - про нашу перемогу, Столтенберг вимагає нарешті припинити війну / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У день перемоги над фашистською Німеччиною в 1945 році західні лідери не стали дякувати за це Росії, як правонаступнику СРСР. Через розв'язану Кремлем нову війну у Європі на адресу Москви звучали порівняння з фашистським режимом.

Сайт "Сьогодні" зібрав найпомітніші висловлювання західних лідерів, зроблені 9 травня.

Реклама

У 1945 році світ пропустив друге зло

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша зазначив, що 77 років тому світ переміг одне зло – нацизм. Але не помітив друге зло, яке успадкувала Росія.

"У 1945 році світ святкував завершення Другої світової війни. Мільйони українців були серед тих, хто пожертвував життям, аби забезпечити перемогу над нацизмом. Всі ці роки ми чули "Ніколи знову". Але це було неправдою. Українці знають це сьогодні. Це було неправдою, тому що ми не помічали фундаментальну доктрину історії – у 1945 році було переможено лише одне зло – нацизм. Інше зло – соціалізм чи комунізм святкував перемогу у конфлікті з першим. Але зло, навіть якщо воно протистоїть іншому злу, відразу не стає добром", – сказав у своєму зверненні до українців Янез Янша під час телевізійного марафону на українському ТБ.

Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала зазначив: "Немає сенсу протистояти кожній окремій брехні, яка була зроблена в Москві. Важливо об'єднані та енергійні дії Заходу проти агресора".

Реклама

Тема війни

Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що Європа не воює із Росією, Європа намагається зберегти Україну.

"Ми не воюємо з Росією. Ми працюємо як європейці, щоб зберегти суверенітет та територіальну цілісність України. Повернення світу на наш континент. Ми будемо там, щоб відновлювати Україну, як європейці, завжди", – сказав Макрон на конференції у Страсбурзі з нагоди 9 травня.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знову висловився про впевненість у нашій перемозі.

Реклама

" Я ніколи не був такий впевнений, що Україна переможе. Британія стоятиме пліч-о-пліч з Україною стільки, скільки потрібно. Слава Україні" , – запевнив Джонсон

В НАТО вимагали від Путіна зупинити війну.

"Я ще раз закликаю президента Путіна 9 травня негайно припинити війну, вивести свої війська з України та розпочати мирні переговори. Ми твердо стоїмо на боці України і допомагатимемо країні відстоювати своє право на самооборону", – сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Обстановка

  • 9 травня вдень посла РФ у Польщі Сергія Андрєєва облили червоною фарбою, коли він намагався покласти квіти на могили радянських солдатів у Варшаві. Російському дипломату дісталося на знак протесту проти розв'язаної війни РФ в Україні.
  • 5 травня західні лідери провели в обговореннях ситуації навколо війни в Україні. Лідер Франції запропонував нову фінансову допомогу, голова Європейської ради розповів про необхідність фінансування України.
  • 3 травня папа Франциск висловив сумніви, що війна в Україні швидко закінчиться, а прем'єр Великобританії Борис Джонсон заявив, що вірить у нашу перемогу.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Дізнатись!
Діпломатичний фронт
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 9 травня
1
Особовий склад 25650
Особовий склад
2
Літаки 199
Літаки
3
Гелікоптери 158
Гелікоптери
4
Танки 1145
Танки
5
ББМ 2764
ББМ
6
Артилерія 513
Артилерія
7
Засоби ППО 87
Засоби ППО
8
РСЗВ 185
РСЗВ
9
БПЛА 377
БПЛА
10
Кораблі/катери 12
Кораблі/катери
11
Транспорт 1970
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Наталія Степанівна Гошта - 96-річна жінка з Рівненщини стала "Почесним волонтером України". Вона постійно дбає про українських захисників, а зараз у власному будинку дала притулок сім'ї з Маріуполя. У 1942 році її 17-річною вивезли на примусові роботи до нацистської Німеччини. 1945-го пішки повернулася до рідного села. А зараз, в дні пам’яті і перемоги над фашизмом, каже: "Пережила Гітлера – переживу і Путіна!”
Історія героїні
Фортеця Маріуполя
Все про символ незламності українців
Читати
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

31427.93

Binance Coin (BNB)

312.4

Dogecoin (DOGE)

0.11

Litecoin (LTC)

82.5

Theta (THETA)

1.78

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
-
-
-
33,59
-
-
44,74
33,29
-
37,68
42,63
31,97
-
-
-
32,47
-
37,68
42,63
31,46
-
37,68
42,63
31,98
-
37,68
42,63
31,37
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,91 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.91

Insta News
Кузьмі б сподобалося
Дочка Кузьми Скрябіна

«Ми вирішили передати на аукціон футболку батька. Кошти підуть на підтримку ЗСУ»

Поговори зі мною
Я допоможу відповісти на будь-яке питання
Спитати
Надійний тил
Допомогти Героям!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти