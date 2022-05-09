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"Мы не воюем с Россией" – главные цитаты мировых лидеров 9 мая

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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9 мая, 20:57
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В День победы Макрон, Джонсон и Столтенберг осудили Кремль
Макрон говорит о восстановлении, Джонсон - о нашей победе, Столтенберг требует наконец прекратить войну / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Макрон говорит о восстановлении, Джонсон - о нашей победе, Столтенберг требует наконец прекратить войну / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В день победы над фашистской Германией в 1945 году западные лидеры не стали благодарить за это Россию, как правопреемника СССР. Из-за развязанной Кремлем новой войны в Европе в адрес Москвы звучали сравнения с фашистским режимом.

Сайт "Сегодня" собрал самые заметные высказывания западных лидеров, сделанные 9 мая.

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В 1945 году мир пропустил второе зло

Премьер-министр Словении Янез Янша отметил, что 77 лет назад мир победил одно зло – нацизм. Но не заметил второе зло, которое унаследовала Россия.

"В 1945 году мир праздновал завершение Второй мировой войны. Миллионы украинцев были среди тех, кто пожертвовал жизнью, чтобы обеспечить победу над нацизмом. Все эти годы мы слышали "Никогда снова". Но это было неправдой. Украинцы знают это сегодня. Это было неправдой, потому что мы не замечали фундаментальную доктрину истории – в 1945 году было побеждено лишь одно зло – нацизм. Другое зло – социализм или коммунизм праздновал победу в конфликте с первым. Но зло, даже если оно противостоит другому злу, сразу не становится добром", – сказал в своем обращении к украинцам Янез Янша во время телевизионного марафона на украинском ТВ.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала отметил: "Нет смысла противостоять каждому отдельно взятому вранью, которое было сделано в Москве. Важно объединенные и энергичные действия Запада против агрессора".

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Тема войны

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Европа не воюет с Россией, Европа пытается сохранить Украину.

"Мы не воюем с Россией. Мы работаем как европейцы, чтобы сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины. Возвращение мира на наш континент. Мы будем там, чтобы восстанавливать Украину, как европейцы, всегда", – сказал Макрон на конференции в Страсбурге по случаю 9 мая.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь высказался об уверенности в нашей победе.

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"Я никогда не был так уверен, что Украина победит. Британия будет стоять бок о бок с Украиной столько, сколько нужно. Слава Украине", – заверил Джонсон

В НАТО потребовали от Путина остановить войну.

"Я еще раз призываю президента Путина 9 мая немедленно прекратить войну, вывести свои войска из Украины и начать мирные переговоры. Мы твердо стоим на стороне Украины и будем помогать стране отстаивать свое право на самооборону", – сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Обстановка

  • 9 мая днем посла РФ в Польше Сергея Андреева облили красной краской, когда он пытался возложить цветы на могилы советских солдат в Варшаве. Российскому дипломату досталось в знак протеста против развязанной РФ войны в Украине.
  • 5 мая западные лидеры провели в обсуждениях ситуации вокруг войны в Украине. Лидер Франции предложил новую финансовую помощь, глава Европейского совета рассказал о необходимости финансирования Украины.
  • 3 мая папа Франциск высказал сомнения, что война в Украине быстро закончится, а премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что верит в нашу победу.

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Непокоренные
Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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