"Ми знову разом переможемо" – реакція українських політиків на запуск ленд-лізу

Київ дякує Вашингтону за історичне рішення

Зеленський подякував Байдену за підпис / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

В Україні дуже чекали запуск США законопроекту про ленд-ліз і в перші хвилини після його підписання президентом Джозефом Байденом вітали цю подію.

Сайт "Сьогодні" зібрав важливі вислови щодо історичного рішення.

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Президент України Володимир Зеленський подякував Америці за запущений закон про ленд-ліз.

"Вдячний президенту Байдену та народу США за підтримку України у боротьбі за нашу свободу та майбутнє. Підписання сьогодні закону про ленд-ліз – історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо. І захистимо демократію в Україні та Європі. Як і 77 років тому", – написав український лідер

Історія повторюється

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що під час Другої світової війни ленд-ліз став одним із головних факторів перемоги антигітлерівської коаліції над нацизмом і через 80 років історія повторюється.

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"Президент США Джо Байден щойно підписав закон, який запроваджує програму ленд-лізу для підтримки України. Це означає більше озброєння та іншої допомоги для українських воїнів, аби перемогти російських окупантів. Постачання американської зброї тепер не буде обмежено жодними додатковими процедурами, що прискорить його надання. Дякуємо адміністрації Президента США та нашим союзникам за підтримку, яку вони надають нашій країні", – написав Шмигаль у телеграмі.

Міністр оборони України Олексій Рєзніков теж задоволений.

"Підписано закон США про ленд-ліз для України. Історія повторюється. У 1941 році Черчілль переконав США у необхідності ленд-лізу для перемоги над нацизмом. У 2022 році президент України Зеленський зробив те саме, щоб перемогти рашизм", – написав Резніков у твіттері.

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Що сталося