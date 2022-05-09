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"Мы снова вместе победим" – реакция украинских политиков на запуск ленд-лиза

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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9 мая, 23:40
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Киев благодарит Вашингтон за историческое решение
Зеленский поблагодарил Байдена за подпись / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Зеленский поблагодарил Байдена за подпись / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В Украине очень ждали запуск США законопроекта о ленд-лизе и в первые минуты после его подписания президентом Джозефом Байденом приветствовали это событие.

Сайт "Сегодня" собрал важные высказывания по историческому решению.

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Реакция

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Америку за запущенный закон о ленд-лизе.

"Благодарен президенту Байдену и народу США за поддержку Украины в борьбе за нашу свободу и будущее. Подписание сегодня закона о ленд-лизе – исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад", – написал украинский лидер.

История повторяется

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что во время Второй мировой войны ленд-лиз стал одним из главных факторов победы антигитлеровской коалиции над нацизмом и спустя 80 лет история повторяется.

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"Президент США Джо Байден только что подписал закон, вводящий программу ленд-лиза для поддержки Украины. Это означает больше вооружения и другую помощь для украинских воинов, чтобы победить российских оккупантов. Снабжение американского оружия теперь не будет ограничено никакими дополнительными процедурами, что ускорит его предоставление...Спасибо администрации Президента США и нашим союзникам за поддержку, которую они оказывают нашей стране", – написал Шмигаль в телеграме.

Министр обороны Украины Алексей Резников тоже доволен.

"Подписан закон США о ленд-лизе для Украины. История повторяется. В 1941 году Черчилль убедил США в необходимости ленд-лиза для победы над нацизмом. В 2022 году президент Украины Зеленский сделал то же самое, чтобы победить рашизм", – написал Резников в твиттере.

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Что произошло

  • Президент США Джозеф Байден подписал закон "О ленд-лизе для защиты демократии в Украине от 2022 года", который уже 28 апреля имел поддержку обеих палат Конгресса США. Многие отметили, что это было символично – в сакральный для России день победы над фашистской Германией.
  • На сайте Конгресса США сказано, что закон "О ленд-лизе для защиты демократии в Украине от 2022 года" временно отменяет некоторые требования, связанные с полномочиями президента по предоставлению или аренде предметов обороны.
  • После встречи лидеров стран "Большой семерки" по средствам видеосвязи 8 мая Байден заявил, что США продолжат укреплять Украину и дальше.

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Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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