Подоляк: ми повернемо всіх депортованих до Росії українців

За переговори відповідатиме віцепрем'єр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук

Михайло Подоляк (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Україна готується до переговорів із Російською Федерацією про повернення депортованих з окупованих територій українців. Процес відбуватиметься одночасно з переговорами щодо обміну полоненими.

Про це повідомив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "НВ".

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"Ми всіх заберемо. Це не питання. Ми заберемо всіх своїх громадян, всі наші повернуться в Україну. Немає жодної РФ – це країна, яка вже назавжди буде країною-ізгоєм. Крапка. Там не можна буде жити, робити кар'єру, вчитися", – сказав він.

За словами Подоляка, депортовані до Росії українці не зможуть почуватися комфортно, оскільки "наші громадяни точно з абсолютно іншого ціннісного виміру". Він також підтвердив, що готуються переговори щодо їх повернення до країни.

"Наразі готуємося. Це на рівні (віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції – Ред.) Верещук. Готуємося говорити про обмін полоненими в цілому, зокрема щодо повернення наших громадян. Плани є, але треба юридично все підготувати, бо це ж росіяни – з ними неможливо говорити просто по-людськи, треба з ними говорити суто юридично", – додав він.

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Раніше ми повідомляли, що окупанти примусово вивезли до Росії півмільйона українців.

Також нагадаємо, мер Маріуполя розповів, скільки жителів міста окупанти вивезли до Росії та "ДНР".