Окупанти примусово вивезли до Росії півмільйона українців – Кислиця

Українців відправляють до депресивних регіонів РФ і забороняють їм полишати дані території

Окупанти відправляють українців у фільтраційні табори / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти примусово переселяють до Росії українців з тимчасово захоплених територій, подібне колись робила нацистська Німеччина. На сьогодні до Росії переселено загалом вже понад півмільйона українців.

Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, якого цитує "Укрінформ".

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Як зазначив Кислиця, невід'ємним елементом такого переміщення є фільтраційні табори – зокрема, не менше 20 тисяч українців утримуються у фільтраційних таборах на лінії Мангуш – Нікольське – Ялта та близько 5-7 тис. – у Безіменному Донецької області.

Постпред України при ООН повідомив, що українців відправляють до депресивних регіонів РФ, зокрема, в північні області та на острів Сахалін. Їм видають документи, які забороняють залишати російські регіони протягом двох років.

За його інформацією, на сьогодні на територію Росії переселено понад 500 тис. українців, зокрема 121 тис. дітей. Такі дії російських окупантів можуть бути кваліфіковані як викрадення людей і вимагають рішучої відповіді міжнародного співтовариства, насамперед, відповідних структур ООН, підкреслив Кислиця.

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"Щоразу здається, що ми вже звикли до ганебних методів російської війни. Але кожна свіжа новина з Маріуполя та десятків інших гарячих точок доводить, що росіяни здатні досягати нових висот", – зазначив постпред України при ООН.

Раніше омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що РФ почала видавати паспорти громадянам України, яких примусово вивезли до різних регіонів країни-агресора.

Окупанти вивезли з Маріуполя десятки тисяч людей

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив 5 квітня, що майже 40 тисяч мешканців Маріуполя вивезені в так звану "ДНР" та Росію.

"Формуємо списки, опрацьовуємо їх, перевіряємо, щоб це були справді наші маріупольці. І тепер у нас вже є така статистика. За нашими приблизними оцінками, майже 40 тисяч населення вже поїхали до "ДНР" та Росії", – зазначив градоначальник.

Бойченко також додав, що зафіксовані випадки, коли маріупольці просять допомогти їм повернутись з вимушеної депортації.

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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що всі лікарні з міста депортовані разом із лікарями, крім однієї, захопленої та працюючої виключно на лікування поранених окупантів.