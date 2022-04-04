"Ми разом маємо зупинити цих неадекватних людей": Зеленський звернувся до парламенту Румунії

Президент України нагадав про звірства окупантів та закликав до санкцій проти РФ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Румунії. Відео опублікував Офіс президента.

Зеленський розповів про свій візит до зі звільнених міст Київської області, з яких територій українські військові вигнали російських окупантів. Він показав відео з наслідками того, що росіяни робили на території України з українськими людьми.

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"Назва нашого міста Буча тепер назавжди увійшла у світову історію. В історію воєнних злочинів. В історію винищення людей. Станом на цей час відомо більш ніж про триста закатованих, розстріляних чи інакше убитих мирних людей в Бучі. Звичайних мешканців звичайного міста поруч з Києвом. Їм зв’язували руки за спиною, убивали пострілом в потилицю або в око, убивали просто на вулицях. Давили військовою технікою цивільні автівки. З людьми! Гвалтували жінок і дівчат... І це тільки почалось розслідування. Ще зібрані не всі свідчення. Ще виявлені не всі поховання. Ще оглянуті не всі підвали, в яких російські військові катували людей. Є всі підстави припускати, що кількість убитих мешканців Бучі та інших українських міст поряд буде значно більшою, ніж те, що ми знаємо сьогодні", — розповів він.

Зеленський також зазначив, що саме в той день, коли світ побачив жахи Бучі, на сайті російської державної інформаційної агенції "РІА Новини" була опублікована стаття з обгрунтуванням геноциду українців під красномовною назвою "Що Росія повинна зробити з Україною". За словами президента, це один з доказів для майбутнього трибуналу проти російських воєнних злочинців.

"В статті описується чіткий і прорахований порядок знищення усього, що робить українців українцями та і самих наших людей. Тих, кого не вдасться зламати й підкорити. Сказано, що потрібно провести "деукраїнізацію" і "деєвропеізацію" України. Сказано, що навіть назву нашої держави треба стерти. Фактично сказано, що загибель якнайбільшого числа наших людей у війні тільки вітається. Хочу ще раз підкреслити: це сайт державної інформаційної агенції Росії, на якому в умовах відкритої державної цензури може бути опубліковано лише те, що відповідає офіційній ідеологічній позиції щодо війни проти України. Те, що не відповідає такій позиції, просто не пройшло б цензуру", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що росіяни навіть не ховаються, а відкрито кажуть про мету вторгнення на територію України. І якби армія України не стримала російські війська, вони зробили б те, що зробили в Бучі, але на всій території України.

Зеленський розповів, що росіяни вбивали вчителів, активістів, людей, в яких вдома знайшли українську символіку. Він назвав дві причини, чому РФ не приховує своєї цілі.

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"Першу ви зрозумієте дуже добре. У 1989 році нарешті завершив своє життя Ніколае Чаушеску. Довгі роки було зрозуміло, що ця людина втратила адекватність. Було зрозуміло, що він, його дружина, оточення, його "Секурітате" тягнуть вашу країну і людей вниз – до страждань, до бідності, до ізоляції не просто від усього світу, а від усього передового, що є у світі. Той режим тримався лише на залякуванні, на репресіях, на жорсткій силі та на обмані. Нічого світлого у ньому не було. Румунський народ повстав і захистив себе, врятував себе. Скинувши неадекватну владу. Бо це був єдиний шлях. Чаушеску, його дружину, оточення, його "Секурітате" неможливо було ні в чому переконати. Так само неможливо переконати зараз в Росії й тих, хто пропагує війну. Хто віддає злочинні накази. Хто розробляє плани геноциду Українського народу і знищення Української держави. Ці люди – неадекватні. Вони втратили будь-який зв’язок з реальністю і готові пожертвувати мільйонами життів для того, щоб втілити свої божевільні ідеї", — сказав він.

Друга причина того, що в Росії відкрито закликають до геноциду і чому можливі такі злочини окупантів, які весь світ побачив у Бучі, за словами Зеленського, – це впевненість російських топпосадовців, що європейські лідери будуть слабкими, а народи не зможуть захистити свої цінності.

"Ми разом маємо зупинити цих неадекватних людей, які звикли до безкарності й тому вирішили, що їм дозволено абсолютно все. Ми разом маємо зупинити тих, хто хоче геноциду в Європі.Чому ми маємо зробити це разом? Кожен з вас розуміє, що Україна – не остання ціль російської агресії. Війська окупантів вперто намагаються обійти наше місто Миколаїв, щоб спробувати захопити Одесу. А від Одеси – один крок – і вже до Молдови. Російські державні пропагандисти давно кажуть про те, що Молдова також є ціллю для російської експансії. Тому оборона українцями власної держави – є фундаментальною передумовою безпеки і незалежності для Молдови. А отже передумовою миру в усьому великому регіоні Дунаю", — сказав він.

Президент підкреслив, що зараз на території України вирішується доля всієї східної та центральної Європи, Чорноморського регіону, і саме тому Європа має захистити Україну. За його словами, нинішніх санкцій вже недостатньо.

"Росія повинна шукати миру з Україною та з усією Європою. Для цього Росію слід позбавити усіх ресурсів. Передусім фінансових і економічних. Євросоюз має нарешті ухвалити принципове рішення і закрити порти для російських суден. Зупинити транзит товарів та будь-яку економічну активність з Росією. Обмеження потоку грошей за російські енергоносії не має альтернатив. Кожен політик демократичного світу має захищати необхідність надання Україні всієї потрібної зброї. Бо саме на полі бою вирішується, хто ж вийде переможцем у цій війні – свобода чи тиранія", — сказав Зеленський.

Він повідомив, що сьогодні домовився з Євросоюзом про надання фінансової та технічної підтримки слідчої групи спільних зусиль Євроюст (EUROJUST), держав-членів ЄС та Міжнародного кримінального суду. Зеленський закликав Румунію взяти участь в ініціативах, які допоможуть стримати агресію та відновити Україну. Він запропонував країні взяти шефство над якимось регіоном, містом чи галуззю.

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"Як тільки ситуація це дозволить, я хочу розпочати з вами діалог про нову всеохоплюючу угоду, яка гарантує абсолютний захист і розвиток нашим національним меншинам – українській спільноті в Румунії та румунській спільноті в Україні", — додав Зеленський.

Він також подякував Румунії за прихисток для українських біженців від війни.

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