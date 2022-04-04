Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

"Ми разом маємо зупинити цих неадекватних людей": Зеленський звернувся до парламенту Румунії

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 квітня, 22:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Президент України нагадав про звірства окупантів та закликав до санкцій проти РФ
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Румунії. Відео опублікував Офіс президента.

Зеленський розповів про свій візит до зі звільнених міст Київської області, з яких територій українські військові вигнали російських окупантів. Він показав відео з наслідками того, що росіяни робили на території України з українськими людьми.

Реклама

"Назва нашого міста Буча тепер назавжди увійшла у світову історію. В історію воєнних злочинів. В історію винищення людей. Станом на цей час відомо більш ніж про триста закатованих, розстріляних чи інакше убитих мирних людей в Бучі. Звичайних мешканців звичайного міста поруч з Києвом. Їм зв’язували руки за спиною, убивали пострілом в потилицю або в око, убивали просто на вулицях. Давили військовою технікою цивільні автівки. З людьми! Гвалтували жінок і дівчат... І це тільки почалось розслідування. Ще зібрані не всі свідчення. Ще виявлені не всі поховання. Ще оглянуті не всі підвали, в яких російські військові катували людей. Є всі підстави припускати, що кількість убитих мешканців Бучі та інших українських міст поряд буде значно більшою, ніж те, що ми знаємо сьогодні", — розповів він.

Зеленський також зазначив, що саме в той день, коли світ побачив жахи Бучі, на сайті російської державної інформаційної агенції "РІА Новини" була опублікована стаття з обгрунтуванням геноциду українців під красномовною назвою "Що Росія повинна зробити з Україною". За словами президента, це один з доказів для майбутнього трибуналу проти російських воєнних злочинців.

"В статті описується чіткий і прорахований порядок знищення усього, що робить українців українцями та і самих наших людей. Тих, кого не вдасться зламати й підкорити. Сказано, що потрібно провести "деукраїнізацію" і "деєвропеізацію" України. Сказано, що навіть назву нашої держави треба стерти. Фактично сказано, що загибель якнайбільшого числа наших людей у війні тільки вітається. Хочу ще раз підкреслити: це сайт державної інформаційної агенції Росії, на якому в умовах відкритої державної цензури може бути опубліковано лише те, що відповідає офіційній ідеологічній позиції щодо війни проти України. Те, що не відповідає такій позиції, просто не пройшло б цензуру", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що росіяни навіть не ховаються, а відкрито кажуть про мету вторгнення на територію України. І якби армія України не стримала російські війська, вони зробили б те, що зробили в Бучі, але на всій території України.

Зеленський розповів, що росіяни вбивали вчителів, активістів, людей, в яких вдома знайшли українську символіку. Він назвав дві причини, чому РФ не приховує своєї цілі.

Реклама

"Першу ви зрозумієте дуже добре. У 1989 році нарешті завершив своє життя Ніколае Чаушеску. Довгі роки було зрозуміло, що ця людина втратила адекватність. Було зрозуміло, що він, його дружина, оточення, його "Секурітате" тягнуть вашу країну і людей вниз – до страждань, до бідності, до ізоляції не просто від усього світу, а від усього передового, що є у світі. Той режим тримався лише на залякуванні, на репресіях, на жорсткій силі та на обмані. Нічого світлого у ньому не було. Румунський народ повстав і захистив себе, врятував себе. Скинувши неадекватну владу. Бо це був єдиний шлях. Чаушеску, його дружину, оточення, його "Секурітате" неможливо було ні в чому переконати.

Так само неможливо переконати зараз в Росії й тих, хто пропагує війну. Хто віддає злочинні накази. Хто розробляє плани геноциду Українського народу і знищення Української держави. Ці люди – неадекватні. Вони втратили будь-який зв’язок з реальністю і готові пожертвувати мільйонами життів для того, щоб втілити свої божевільні ідеї", — сказав він.

Друга причина того, що в Росії відкрито закликають до геноциду і чому можливі такі злочини окупантів, які весь світ побачив у Бучі, за словами Зеленського, – це впевненість російських топпосадовців, що європейські лідери будуть слабкими, а народи не зможуть захистити свої цінності.

"Ми разом маємо зупинити цих неадекватних людей, які звикли до безкарності й тому вирішили, що їм дозволено абсолютно все. Ми разом маємо зупинити тих, хто хоче геноциду в Європі.Чому ми маємо зробити це разом? Кожен з вас розуміє, що Україна – не остання ціль російської агресії. Війська окупантів вперто намагаються обійти наше місто Миколаїв, щоб спробувати захопити Одесу. А від Одеси – один крок – і вже до Молдови. Російські державні пропагандисти давно кажуть про те, що Молдова також є ціллю для російської експансії. Тому оборона українцями власної держави – є фундаментальною передумовою безпеки і незалежності для Молдови. А отже передумовою миру в усьому великому регіоні Дунаю", — сказав він.

Президент підкреслив, що зараз на території України вирішується доля всієї східної та центральної Європи, Чорноморського регіону, і саме тому Європа має захистити Україну. За його словами, нинішніх санкцій вже недостатньо.

"Росія повинна шукати миру з Україною та з усією Європою. Для цього Росію слід позбавити усіх ресурсів. Передусім фінансових і економічних. Євросоюз має нарешті ухвалити принципове рішення і закрити порти для російських суден. Зупинити транзит товарів та будь-яку економічну активність з Росією. Обмеження потоку грошей за російські енергоносії не має альтернатив. Кожен політик демократичного світу має захищати необхідність надання Україні всієї потрібної зброї. Бо саме на полі бою вирішується, хто ж вийде переможцем у цій війні – свобода чи тиранія", — сказав Зеленський.

Він повідомив, що сьогодні домовився з Євросоюзом про надання фінансової та технічної підтримки слідчої групи спільних зусиль Євроюст (EUROJUST), держав-членів ЄС та Міжнародного кримінального суду. Зеленський закликав Румунію взяти участь в ініціативах, які допоможуть стримати агресію та відновити Україну. Він запропонував країні взяти шефство над якимось регіоном, містом чи галуззю.

Реклама

"Як тільки ситуація це дозволить, я хочу розпочати з вами діалог про нову всеохоплюючу угоду, яка гарантує абсолютний захист і розвиток нашим національним меншинам – українській спільноті в Румунії та румунській спільноті в Україні", — додав Зеленський.

Він також подякував Румунії за прихисток для українських біженців від війни.

Також ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 4 квітня
1
Особовий склад 18300
Особовий склад
2
Літаки 147
Літаки
3
Гелікоптери 134
Гелікоптери
4
Танки 647
Танки
5
ББМ 1844
ББМ
6
Артилерія 330
Артилерія
7
Засоби ППО 54
Засоби ППО
8
РСЗВ 107
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 92
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1273
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Ігор Карчевський - викладач Острозької академії, полковник запасу. В перші дні війни пішов на фронт. Кандидат психологічних наук, викладач, якого дуже поважали і цінували тисячі студентів, загинув під час бою під Києвом, проявивши неймовірну мужність в боротьбі за рідну країну.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Лев Улесов - найвідоміший хлопець-модель з України, а тепер - бойовий медик-доброволець. Нещодавно 21-річний юнак ходив подіумом на показах Prada, Dolce&Gabbana, Lacoste, Givenchy. А зараз - на фронті, бо має медичну підготовку і прагне захищати Україну. "Я тут, щоб рятувати людей із гарячих місць, надавати першу допомогу та вивозити за межі передової”.
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
25,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
26,98
-
33,52
37,43
27,00
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
-
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

45570.48

Binance Coin (BNB)

439.42

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

122.7

Theta (THETA)

3.73

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

32.33

Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Манчестер Сіті

Завтра

22:00

Атлетіко

1.40

4.80

8.90

Бенфіка

Завтра

22:00

Ліверпуль

8.90

5.20

1.37

Челсі

6 квіт

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вільярреал

6 квіт

22:00

Баварія

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти