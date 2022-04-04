70 іноземних та українських журналістів прибули до Бучі, щоб розповісти світові правду про різанину

Вони приїхали, щоб показати звірства окупантів

У Бучу приїхали журналісти з усього світу – від Японії до США. / Фото: Колаж: Сьогодні

Група із 70 іноземних та українських журналістів сьогодні, 4 квітня, приїхали до Бучі, щоб розповісти про звірства російських окупантів.

Про це повідомив у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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"Група з 70 іноземних та українських журналістів чекає, поки слідчі закінчать свою роботу і тіла п'ятьох закатованих українців будуть винесені із застінок. Ми зібрали всіх! Від Японії до США! Щоб увесь світ бачив, які жахливі страждання терпить український народ, влада якого в 90-х роках віддала Росії масу зброї, отримавши натомість гарантії безпеки, що нічого не вартують на ділі", – написав він.

Група іноземних та українських журналістів. Фото – https://t.me/Pravda_Gerashchenko.

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Нагадаємо, Антон Геращенко показав відео з місця "поховання" української сім'ї, яка жорстоко вбита військовими РФ у Київській області.

Звірства російських окупантів під Києвом