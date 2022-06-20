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На Донбасі РФ завдає ударів одразу кількома літаками, але ЗСУ громлять окупантів – Генштаб

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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20 червня, 07:31
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У готовності до завдання ракетних ударів по обʼєктах на території України утримуються 5 носіїв крилатих ракет морського базування
Росія завдає ударів, але й отримує втрати у відповідь. Фото: колаж "Сьогодні"
Росія завдає ударів, але й отримує втрати у відповідь. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 20 червня російські окупанти здійснили артилерійські обстріли в районі населеного пункту Середина-Буда на Сумщині. Також ворог інтенсивно застосовує авіацію. Крім того, загарбники продовжують бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зведення Генштабу

  • На Волинському та Поліському напрямках ситуація значних змін не зазнала.

  • На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ для прикриття ділянки російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях. У Брянській області ворог розгорнув до зенітного ракетного дивізіону ЗРК С-300В4.

  • Крім того, російський агресор здійснив артилерійські обстріли в районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області.

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  • На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару та здійснив артилерійський обстріл у районах населених пунктів Тимофіївка та Морозова Долина.

  • На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на недопущенні просування Сил оборони до Державного кордону України. Противник інтенсивно обстрілював з артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Малі Проходи, Дементіївка, Петрівка, Верхній Салтів, Рубіжне та околиці міста Харкова.

  • На Слов’янському напрямку ворог завдавав вогневого ураження зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Чепіль, Пришиб, Протопопівка, Велика Комишуваха, Дібрівне, Вірнопілля, Маяк, Курулька, Богородичне, Мазанівка, Краснопілля та Долина.

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  • На Донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Інтенсивно застосовує авіацію.

  • На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Сиротине, Воронове, Борівське, Біла Гора, Устинівка, Мирна Долина, Тошківка та завдав авіаційних ударів парами літаків Су-25 поблизу Білої Гори та Мирної Долини. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк.

  • На Бахмутському напрямку протягом доби ворог здійснював обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Оріхове, Золоте-3, Миколаївка, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Клинове, Зайцеве і Нью-Йорк. Противник завдав авіаудару поблизу Яковлівки та ракетних ударів неподалік Травневого, Доломітного, Зайцевого та Нью-Йорка.

  • На Лиманському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках намагається не допустити перегрупування підрозділів наших військ. Здійснив обстріли із артилерії різних калібрів у районах населених пунктів Калинове, Очеретине, Бердичі, Желанне, Тоненьке, Сєверне, Орлівка, Семенівка, Веселе, Авдіївка, Нетайлове, Водяне, Опитне, Первомайське, Піски, Красногорівка, Марʼїнка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Велика Новосілка, Времівка, Ольгівське, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка, Полтавка, Малинівка, Червоне, Залізничне, Гуляйпільське, Новоданилівка, Оріхів та Камʼянське.

  • На Лиманському напрямку противник завдав авіаційного удару двома літаками Су-25 в районі населеного пункту Пришиб та ракетного удару в районі населеного пункту Маяки.

  • На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційних ударів літаками Су-25 в районах населених пунктів Шевченко та Вугледар.

  • На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу наших військ. Активних дій не вів. Здійснював вогневе ураження зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Червоний Яр, Мурахівка, Калинівка, Зелений Гай, Квітневе, Поляна, Червона Долина, Широке, Благодатне, Зоря та Лупареве.

  • В Акваторії Чорного та Азовського морів основні зусилля корабельне угруповання противника зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

  • У готовності до завдання ракетних ударів по обʼєктах на території України утримуються 5 носіїв крилатих ракет морського базування.

  • Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

ЗСУ знищують окупантів. Фото: Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 33 600 (+250) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1468 (+3);
  • бойових броньованих машин ‒ 3577 (+4);
  • артилерійських систем – 745 (+6);
  • РСЗВ – 235 (+2);
  • засобів ППО – 98 (+0);
  • літаків – 216 (+0);
  • вертольотів – 181 (+1);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 598 (+4);
  • крилатих ракет – 130(+1);
  • кораблів/катерів – 14 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн- 2523 (+10);
  • спеціальної техніки – 55(+0).

Раніше ми розповідали, що спецслужби РФ намагаються залякувати українських військовослужбовців, розсилаючи на особисті телефонні номери письмові повідомлення з погрозами. У них лунають заклики зрадити присязі, скласти зброю, здаватися в полон або перейти на бік ворога.

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Особовий склад
2
Танки 1468
Танки
3
ББМ 3577
ББМ
4
Артилерія 745
Артилерія
5
Засоби ППО 98
Засоби ППО
6
РСЗВ 235
РСЗВ
7
Літаки 216
Літаки
8
Гелікоптери 181
Гелікоптери
9
БПЛА 598
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2523
Транспорт
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Герої не вмирають!

Бескомпромісний активіст-розвідник... Роман Ратушний - воїн 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", голова громадської ініціативи "Захистимо Протасів Яр". Звільняв Тростянець, боровся з окупантами на Ізюмському напрямку. Загинув, виконуючи бойове завдання у розвіддозорі. На сайті президента створено петицію щодо надання Ратушному звання Героя України (посмертно).

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