На Донбассе РФ наносит удары сразу несколькими самолетами, но ВСУ громят оккупантов – Генштаб

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины содержатся 5 носителей крылатых ракет морского базирования

Россия наносит удары, но и получает урон в ответ. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 20 июня российские оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области. Также враг интенсивно применяет авиацию. Кроме того, захватчики продолжают боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Реклама

Сводка Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях ситуация значительных изменений не понесла.

На Северском направлении противник продолжает удерживать до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии Западного военного округа и подразделения воздушно-десантных войск для прикрытия участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. В Брянской области враг развернул в зенитный ракетный дивизион ЗРК С-300В4.

Кроме того, российский агрессор совершил артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области.

На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар и совершил артиллерийский обстрел в районах населенных пунктов Тимофеевка и Морозова Долина.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредотачивает на недопущении продвижения сил обороны к государственной границе Украины. Противник интенсивно обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Казачья Лопань, Малые Проходы, Дементиевка, Петровка, Верхний Салтов, Рубежное и окрестности города Харькова.

На Славянском направлении враг наносил огневое поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Чеполь, Пришиб, Протопоповка, Большая Камышеваха, Дубровно, Вернополье, Маяк, Курулька, Богородичное, Мазановка, Краснополье.

На Донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Интенсивно применяет авиацию.

На Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Сиротино, Вороново, Боровское, Белая Гора, Устиновка, Мирная Долина, Тошковка и нанес авиационные удары двумя самолетов Су-25 вблизи Белой Горы и Мирной. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк.

На Бахмутском направлении в течение суток враг совершал обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Орехово, Золотое-3, Николаевка, Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Клиновое, Зайцево и Нью-Йорк. Противник нанес авиаудар вблизи Яковлевки и ракетные удары вблизи Майского, Доломитного, Зайцево и Нью-Йорка.

На Лиманском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях пытается не допустить перегруппировку подразделений наших войск. Осуществил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Калиново, Очеретино, Бердичи, Желанное, Тоненькое, Северное, Орловка, Семеновка, Веселое, Авдеевка, Нетайлово, Водяное, Опытное, Первомайское, Пески, Красногоровка, Маринка, Большая Новоселка, Времевка, Ольговское, Зеленое Поле, Новополь, Темировка, Полтавка, Малиновка, Красное, Железнодорожное, Гуляйпольское, Новоданиловка, Орехов и Каменское.

На Лиманском направлении противник нанес авиационный удар двумя самолетами Су-25 в районе населенного пункта Пришиб и ракетный удар в районе населенного пункта Маяки.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационные удары самолетами Су-25 в районах населенных пунктов Шевченко и Угледар.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления наших войск. Активных действий не вел. Совершал огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Красный Яр, Мураховка, Калиновка, Зеленый Гай, Квитневе, Поляна, Красная Долина, Широкое, Благодатное, Заря и Лупарево.

В Акватории Черного и Азовского морей основные усилия корабельной группировки противника сосредоточены на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины содержатся 5 носителей крылатых ракет морского базирования.

Украинские защитники наносят урон российским оккупантам на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия.

Реклама

ВСУ уничтожают оккупантов. Фото: Генштаб

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 33 600 (+250) человек ликвидировано;

танков ‒ 1468 (+3);

боевых бронированных машин ‒ 3577 (+4);

артиллерийских систем – 745 (+6);

РСЗО – 235 (+2);

средств ПВО – 98 (+0);

самолетов – 216 (+0);

вертолетов – 181 (+1);,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 598 (+4);

крылатых ракет – 130(+1);

кораблей /катеров – 14 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн- 2523 (+10);

специальной техники – 55 (+0).

Ранее мы рассказывали, что спецслужбы РФ пытаются запугивать украинских военнослужащих, рассылая на личные телефонные номера письменные сообщения с угрозами. В них раздаются призывы предать присягу, сложить оружие, сдаваться в плен или перейти на сторону врага.