На військовий облік хочуть ставити через Дію

Зручна послуга йде на озброєння Міноборони

Коли запрацює нововведення, невідомо / Колаж "Сьогодні"

У Міноборони розглядають варіант використання програми "Дія" у процедурі реєстрації на військовий облік військовозобов'язаних.

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

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Що відомо

"Ми маємо загальну політику держави – це "країна в смартфоні". І, безумовно, в тому числі таке питання, як облік військовозобов'язаних, надалі також може бути, принаймні на перших кроках, частково переведено в цифровий режим з використанням "Дії". Така робота вже ведеться, і найближчим часом ми побачимо результати", – сказав Мотузяник.

Також тепер змінити реєстрацію місця проживання для військовозобов'язаних, резервістів та призовників можна простіше. Вперше в історії Збройних сил України у тестовому режимі запрацював новий цифровий онлайн-сервіс, який прагне не лише успішно реалізувати політику цифрової трансформації в системі Міноборони, а й підвищити цифрову грамотність серед населення, полегшити громадянам доступ до цифрових послуг у контексті спрощення процедур реєстрації у режимі онлайн, йдеться в іншому повідомленні Міноборони України.

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