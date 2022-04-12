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Зеленський підписав указ про скасування весняного призову

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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12 квітня, 00:05
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Раніше встановлені терміни проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу скасовані
Зеленський скасував призов/Фото: колаж: "Сьогодні"
Зеленський скасував призов/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський скасував весняний призов на військову службу і визначив, що звільнення в запас строковиків можливе після оголошення демобілізації.

Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента.

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Деталі

Згідно з документом скасовано раніше встановлені терміни проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу у квітні-червні.

Крім того, визначено, що військовослужбовців, які вислужили встановлені терміни строкової військової служби, може бути звільнено в запас "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".

Зеленський: Якби ми були в НАТО, війна б не почалася

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що якби Україна була членом НАТО, Росія не наважилася б на вторгнення.

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"Якби ми були членом НАТО, війна б не почалася. Я хотів би отримати гарантії безпеки для моєї країни, для мого народу", – сказав він.

Як заявив Зеленський, він просив прямо і чітко сказати, що Україну збираються прийняти в НАТО за рік-два-п'ять, або просто сказати "ні". За словами президента, "відповідь була дуже чіткою: ви не станете членом НАТО, але офіційно двері залишаться відчиненими".

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