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Початок обміну електроенергією з ЄС, нова допомога Великої Британії та інші події 30 червня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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30 червня, 06:00
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Україна почне торгувати електроенергією з ЄС, а Британія виділить нашій країні ще 1 мільярд фунтів стерлінгів
Важливі події 30 червня/Фото: колаж: "Сьогодні"
Важливі події 30 червня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У четвер, 30 червня, Україна почне торгувати електроенергією з Європейським Союзом. Крім цього, сьогодні Велика Британія оголосить про виділення нашій країні ще 1 мільярд фунтів стерлінгів.

Україна почне торгувати електроенергією з ЄС

Енергосистема континентальної Європи (ENTSO-E) у вівторок, 28 червня, анонсувала про початок з 30 червня комерційного обміну електроенергією між Україною та ЄС.

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"Оператори систем передачі (TSO) Континентальної Європи підтвердили, що технічні передумови вже виконані, щоб забезпечити перший етап комерційного обміну електроенергією між Україною та сусідніми країнами", — йдеться у повідомленні ENTSO-E.

У Європейській мережі операторів системи передачі електроенергії зазначили:

"Початок комерційного обміну електроенергією з енергосистемою України/Молдови заплановано на 30 червня на з’єднанні України та Румунії".

Очікується, що торгівля електроенергією на інших з'єднаннях (Україна-Словаччина, Україна-Угорщина та Молдова-Румунія) почнеться пізніше.

Загальна потужність торгівлі спочатку буде встановлена на рівні 100 МВт на першому етапі. Після цього початкового етапу буде регулярно оцінюватися поступове збільшення торгової потужності на основі міркувань стабільності та безпеки енергосистеми.

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"Це наступний крок в інтеграції енергетичних систем цих двох країн з Європою і він має особливе значення тепер, коли вони отримали статус країни-кандидата в ЄС", — заявила єврокомісар Кадрі Сімсон.

Збільшення торгівлі електроенергією допоможе Україні отримувати прибутки.

"Поступове збільшення торгівлі електроенергією є особливо важливим у контексті продовження агресії Росії проти України. Це дозволить Україні отримувати прибутки для підтримки своєї енергосистеми в ситуації, коли її внутрішні доходи були зменшені через атаки Росії. Водночас це зробить доступною для ЄС додаткову доступну електроенергію в той час, коли ціни надзвичайно високі", — наголосила Кадрі Сімсон.

Британія виділить Україні ще 1 мільярд фунтів стерлінгів

Велика Британія виділить Україні ще 1 мільярд фунтів стерлінгів на фінансування наступальних операцій. Про це британський прем’єр-міністр Борис Джонсон оголосить на саміті НАТО в Мадриді в четвер, 30 червня.

Таким чином британці майже подвоять свою військову підтримку Україні, прагнучи допомогти нашій країні перейти від захисту до наступальних операцій проти російського війська.

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"Збільшення фінансування, про яке Борис Джонсон оголосить на саміті НАТО в Мадриді в четвер, піде на системи протиповітряної оборони, безпілотні літальні апарати, обладнання для радіоелектронної боротьби", — пише Bloomberg.

Джонсон також зазначив, що Великобританія наразі вже надала українцям 1,3 мільярда фунтів стерлінгів надзвичайної військової підтримки, розгорнула більше військ на східному фланзі НАТО і збільшила свої внески у повітряне патрулювання та постійні військово-морські групи Північноатлантичного альянсу.

Це збільшує загальну військову підтримку Великобританії з початку війни до 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,8 млрд доларів). У британському уряді зазначають, що це більше, аніж виділила будь-яка інша країна, крім США.

"Зброя, обладнання та навчання Великобританії трансформують захист України від цього нападу", – йдеться у заяві Джонсона.

Великобританія минулого тижня також оголосила про нову програму підготовки українських Збройних сил.

"Військова підтримка є доповненням до гуманітарної та економічної допомоги у розмірі 1,5 млрд фунтів стерлінгів, наданої Україні з лютого", – додали в офісі Джонсона.

В Одесі заборонили феєрверки та петарди

З 30 червня в Одесі під забороною продаж та використання феєрверків, а також рух автомобілів без глушника.

"Розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка з 30 червня 2022 року забороняється, на території Одеси та Одеської області, використання та продаж піротехнічних засобів, у тому числі феєрверків, салютів та петард, незалежно від класу. Також забороняється рух транспортних засобів, які використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів без шумопоглинача або систему прямоток та конструктивні особливості системи випуску газів, які продукують надмірний рівень шуму", — повідомив мер міста Геннадій Труханов.

Також заборонено використання транспортних засобів, що використовуються у несанкціонованих авто/мотозмаганнях, водії яких здійснюють небезпечне керування. Заборона в Одесі та області діє до скасування воєнного стану або видачі окремого розпорядження.

"Укрзалізниця" призначила один додатковий евакуаційний потяг

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 30 червня. Актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.

Розклад евакуаційних потягів на 30 червня:

  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

Час відправлення може змінюватися.

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