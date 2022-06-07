Радник мера Маріуполя назвав шокуючі факти вербування українців

Військові РФ вже навіть не приховують наявність катівень для українців

Андрющенко назвав дії окупантів нацизмом 21 століття. Фото: колаж "Сьогодні"

Окупанти РФ у Маріуполі вербують місцевих жителів для роботи в колишніх місцях покарань, де облаштовані катівні.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Абоненти окупаційного мобільного оператора "Фенікс" в Маріуполі останніми днями отримають таку розсилку від так званого "мінюсту ДНР". Окупанти вербують робітників у концентраційні фільтраційні табори", – написав він і опублікував скріншот такої розсилки.

Андрющенко додав, що росіяни та їхні сателіти вже навіть не приховують ані адреси, ані наявності тортурних для українців.

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"Нестача кадрів пов’язана з розконсервацію колишніх місць відбування покарань. Наповнення їх відбувається в першу чергу через посилені фільтраційні заходи. Нацизм 21-го сторіччя виглядає саме так", – додав він.

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