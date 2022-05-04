У Маріуполі немає води, а людям доводиться відпрацьовувати їжу – яка ситуація у місті

Крім того, на сьогодні важко виїхати з міста своїм ходом поза "зеленими" коридорами

У Маріуполі складна ситуація з водою та харчуванням. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

У захопленому Маріуполі досі дуже тяжка ситуація. У місті справжня гуманітарна катастрофа.

Про це повідомив кореспондент у прямому ефірі телеканалу Україна 24.

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За словами журналіста "України 24", у Маріуполі немає питної та технічної води. Також у місті проблеми з харчуванням.

"А за ту їжу, яку видають окупанти, місцевим жителям доводиться відпрацьовувати. Вони створюють трудові групи, змушують людей прибирати завали, вулиці", – розповів кореспондент.

Крім того, на сьогодні важко виїхати з міста своїм ходом поза "зеленими" коридорами. Окупанти розповідають місцевим жителям, що нібито Харків та Запоріжжя вже захопили російські війська.

"І якщо люди виїжджатимуть, то їх нібито одразу розвертатимуть. Це все не правда. У Маріуполі місцевим жителям показують неправдиву картину", – додав журналіст "України 24".

Жданов назвав один шлях для деблокади Маріуполя

Нещодавно почалася евакуація цивільного населення з "Азовсталі" під егідою ООН. Ситуація зрушила з мертвої точки. Але, крім мирних жителів, у Маріуполі перебувають українські військові. Військовий експерт Олег Жданов розповів, чи є можливість врятувати і їх. На його думку, Росія не дасть вивезти навіть поранених. Про це Жданов повідомив в інтерв’ю телеведучому Володимиру Полуєву на Youtube-каналі "Україна 24".

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"Що стосується військових, то тут спірне питання, і думаю, що Росія не дасть навіть поранених вивезти. Для них це наче скріпи, їм потрібна перемога. Але в будь-якому разі, поки там представники ООН, поки триває евакуація цивільних, для наших є передишка. Бо їх не бомблять і їх не штурмують, І вони можуть займатися підготовкою, перегрупуванням чи хоча б відпочити від цього інтенсивного темпу бойових дій. Тому для нас це в усіх сенсах добре, хоча воно не в повній мірі так, як хотілося б", – сказав Жданов.

Експерт поділився роздумами, як можна деблокувати Маріуполь. Постачання Заходом зброї до України, безумовно, дуже важливе, але на ситуацію в Маріуполі не впливає.

"Я би прив'язав Маріуполь до подій на Донбасі. От коли в нас на Донбасі ситуація почне прояснюватися на нашу користь, тоді ми будемо говорити. Фактично це правий фланг зони ООС. І якщо йти на прорив чи на деблокаду Маріуполя, то саме там, з південної частини зони ООС, звідти треба повертати частину військ і пробиватися на Маріуполь. Там найбільш вузьке місце, найбільш коротке", - додав Жданов.

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Тому постачання зброї у глобальному сенсі змінює ситуацію на нашу користь, але саме деблокада Маріуполя залежатиме насамперед від того, як успішно ми вистоїмо на Донбасі в цій оборонній операції, підсумував експерт.

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