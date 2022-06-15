Нацполіція запобігла теракту проти вищого керівництва України – Єнін

Подробиці пообіцяли розкрити "після перемоги"

Євген Єнін розповів, що керівництво України хотіли знищити. Фото: колаж "Сьогодні"

Національна поліція запобігла теракту проти керівництва України. Це сталося завдяки інформації від оперативних джерел. Подробиці мають розкрити "після перемоги".

Про це повідомив заступник голови МВС України Євген Єнін в ефірі телемарафону.

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За його словами, теракту вдалося запобігти завдяки інформації, отриманій від оперативних джерел.

Коли саме це сталося і подробиць Єнін не повідомив, однак зазначив, що "після перемоги можна буде розповісти про це більше".

У РФ закликали знищити урядовий квартал у Києві

У Росії активно обговорюють те, що потрібно нібито демонстративно знищити урядовий квартал у Києві, особливо будівлю Верховної Ради. Відповідне відео опублікував у своєму Telegram-каналі народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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На записі можна побачити, як у прямому ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 1" обговорюють знищення багатьох будівель у Києві.

"Потрібно завдати кількох демонстративних ударів по Києву. Необов'язково, щоб там було багато жертв, це можна зробити і в нічний час. Генеральний штаб, Міністерство оборони, будівля Верховної Ради, урядовий квартал... Урядовий квартал треба зрівняти із землею, просто демонстративно, без жодного військового сенсу", – заявили в РФ.

Раніше ми розповідали, що Росія планує максимально знищити інфраструктуру України та її державність. Проте також фіксуються десятки відмов росіян заходити на територію нашої країни. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.