Над Запоріжжям збили три крилаті ракети окупантів

Українські військові "професійно працюють і у повітрі, і на землі"

Росія обстрілює ракетами Запоріжжя / Фото: Колаж: Сьогодні

У ніч проти 7 квітня українські сили ППО збили над Запоріжжям три крилаті ракети Росії.

Про це повідомив у Facebook секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Реклама

"Учорашній вечір та сьогоднішній ранок були неспокійними. Часто та довго лунали сирени. У різних районах міста люди чули вибухи. Справа в тім, що цієї ночі гарно попрацювали ППО Сил оборони Запорізького краю. За попередньою інформацією, вони знищили три крилаті ракети над містом", – розповів він.

Секретар міськради закликав жителів міста не панікувати, але "пам’ятати про те, що сирени звучать не просто так".

Куртєв додав, що українські військові "професійно працюють і у повітрі, і на землі". За його інформацією, за минулу добу наземні Сили оборони Запорізького краю знищили 12 окупантів, 1 танк, 4 бойові броньовані машини, 1 реактивну систему залпового вогню та 1 автомобіль.

Реклама

ЗСУ знищили російський літак і безпілотник

У середу, 6 квітня, українські ППО знищили три повітряні цілі ворога: крилату ракету, БПЛА та один літак.

Попередньо це винищувач-бомбардувальник Су-34. Він був збитий під час авіанальоту супротивника на східному напрямку.

Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах.