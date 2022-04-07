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Над Запорожьем сбили три крылатые ракеты оккупантов

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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7 апреля, 11:20
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Украинские военные "профессионально работают и в воздухе, и на земле"
Россия обстреливает ракетами Запорожье
Россия обстреливает ракетами Запорожье / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь на 7 апреля украинские силы ПВО сбили над Запорожьем три крылатые ракеты России.

Об этом сообщил в Facebook секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

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"Вчерашний вечер и сегодняшнее утро были беспокойными. Часто и долго звучали сирены. В разных районах города люди слышали взрывы. Дело в том, что этой ночью хорошо поработали ПВО Сил обороны Запорожского края. По предварительной информации, они уничтожили три крылатые ракеты над городом", – рассказал он.

Секретарь горсовета призвал жителей города не паниковать, но "помнить о том, что сирены звучат не просто так".

Куртев добавил, что украинские военные "профессионально работают и в воздухе, и на земле". По его информации, за минувшие сутки наземные Силы обороны Запорожского края уничтожили 12 оккупантов, 1 танк, 4 боевые бронированные машины, 1 реактивную систему залпового огня и 1 автомобиль.

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ВСУ уничтожили российский самолет и беспилотник

В среду, 6 апреля, украинские ПВО уничтожили три воздушные цели врага: крылатую ракету, БПЛА и один самолет.

Предварительно это истребитель-бомбардировщик Су-34. Он был сбит во время авианалета противника на восточном направлении.

Ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам.

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Алексей Цыбко - воин-доброволец, бывший мэр города Смела (Черкасская область), спортивный функционер, экс-капитан сборной Украины по регби, мастер спорта. С первых дней вторжения российских войск ушел на войну. Сражался на территории Киевской области. Погиб во время освобождения Бучи, выполняя боевую задачу. В марте ему исполнилось 55 лет.

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Истории подвигов
Полковник Мусиенко Сергей - руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Благодаря его профессионализму и изобретательности врагу были нанесены сокрушительные удары на харьковском направлении. За личное мужество и героизм присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
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