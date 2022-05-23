Нардеп Веніславський розповів, як Феміда використовує свідчення Медведчука

Веніславський заявив, що досудове розслідування має й інші докази

Федір Веніславський відреагував на свідчення Віктора Медведчука. Фото: колаж "Сьогодні"

Показання затриманого нардепа Віктора Медведчука про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" - і раніше були відомі органам досудового розслідування, які займаються резонансними справами. Зокрема й тими, фігурантом яких є Медведчук. Затриманий депутат є безпосереднім учасником тих доручень, які йому давали керівники найвищого рівня держави.

Про це розповів народний депутат, член комітету ВР з питань безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський ведучим Василеві Пехньо та Людмилі Добровольській в ефірі "України 24".

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За словами Веніславського, в РФ ставлять під сумнів доцільність використання Медведчука як обмінний фонд. Нардеп зазначив, що Медведчук уже почав давати свідчення та підтвердив ті дані, які у досудового слідства вже існували, і мали місце зловживання, які тривали з 2014 до 2019 років.

"Інформація про це вже була, зараз вона підтверджується конкретними показаннями персони, яка була безпосереднім учасником, організатором та безпосереднім виконавцем тих доручень, які йому давали керівники найвищого рівня держави. На превеликий жаль, змушені констатувати, що у багатьох питаннях співпраці з країною-агресором були задіяні й найвищі посадові особи держави", – заявив Веніславський.

Нардеп наголосив, що в рамках судового провадження, щоб робити якісь висновки, треба оцінити всю сукупність зібраних доказів. На його думку, показання, які дає Медведчук – це показання особи, яка підозрюється у скоєнні тяжких злочинів, - можуть бути лише одним з доказів у кримінальному провадженні . Але досудове розслідування має й інші докази та інші фактичні дані.

"Тому наступний крок – це допит тих осіб, які були задіяні у незаконних діях щодо виведення з державної власності трубопроводу та торгівлі з країною-окупантом. А далі будуть органи судового розслідування, які у подробицях розглядатимуть питання про те, чи є підстави для вручення підозри у скоєнні злочину іншим фігурантам цього процесу", – підсумував Веніславський.

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Показання Медведчука

Затриманий депутат Віктор Медведчук розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного палива. Медведчук деталізував роль у ній колишнього президента Петра Порошенка. А саме, що той не лише звернувся до Медведчука з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях. Про це повідомила Служба безпеки України.

"Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а за фактом – власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна – всі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка", – розповів Медведчук.

Затриманий депутат запевняє, що питаннями трубопроводу він займався на прохання Порошенка. І зрештою за рік роботи трубопровід заробив для його власників удвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп – до 42 млн доларів США. А з травня 2019 року, тобто після припинення повноважень Порошенка, прокачка дизелю через магістраль припинилася.

Крім того, Медведчук розповів деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих "Л/ДНР", практично – у ватажків бойовиків.

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"У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему", – повідомив затриманий.

Він назвав конкретні прізвища високопосадовців, причетних до завдання шкоди інтересам нашої держави, – колишні урядовці, екскерівництво Нацбанку, народні депутати і представники правоохоронних структур.

Наразі СБУ продовжує слідчі дії з затриманим, щоб встановити всі факти, обставини, організаторів і учасників вчинених злочинів.

До речі, свідчення Медведчука є сумнівними. Наразі депутат перебуває під арештом, а його кум президент РФ Володимир Путін не збирається звільняти та рятувати затриманого. Тому Медведчук готовий підписати будь-які свідчення.

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