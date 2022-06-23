Наші вже у Херсоні? Що відомо на даний момент

Поки що ніхто з офіційних осіб цю інформацію спростувати або підтвердити не може

Можливо, ЗСУ і справді в Херсоні/Фото: John Moore/Getty Images, John Moore/Getty Images. Колаж: "Сьогодні"

У середу, 23 червня, з'явилася неофіційна інформація про те, що Збройні сили України увійшли до Херсона. Але чи це так насправді? Чи це черговий фейк, який розповсюджує РФ з метою дискредитації українських ЗМІ?

Що відомо

Першим про прорив до міста українських сил повідомив колишній нардеп Віталій Купрій, пославшись на два незалежні джерела. За його словами, українські військові зайняли чотири вулиці Херсона та продовжують наступ.

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Під час ефіру на каналі "Фейгін Live" у YouTube Марк Фейгін поставив запитання раднику голови ОП Олексію Арестовичу, чи справді українські війська вже вийшли до околиць Херсона? Відповідь була лаконічною та інтригуючою: "Не підтверджуємо і не спростовуємо. Давайте подивимося, що буде далі".

У соцмережах – скепсис

У соцмережах переважно спостерігається скепсис щодо цієї інформації — як серед блогерів, так і серед звичайних користувачів.

Херсонські пабліки припускають, що це може бути інформаційно-психологічна операція (ІПСО) російських спецслужб, спрямована на дискредитацію українських ЗМІ. Це не виключено, адже під час війни ІПСО не рідкість.

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Але передумови були

З одного боку, ще позавчора повідомлялося, що ЗСУ перебувають приблизно за 15 км від Херсона. З іншого боку, від представників влади часто були коментарі про те, що подібні операції потребують тиші.

При цьому зазначимо, що вже кілька днів поспіль голова Мінреінтеграції Ірина Верещук наполегливо рекомендує українцям залишити Херсон усіма можливими способами — аж до виїзду на вільну територію через Крим та Росію за паспортом РФ, виданим окупантами. Мета такого заклику — полегшити визволення Херсона.

Також мер Мелітополя Іван Федоров у своїх останніх зверненнях говорив про швидке звільнення Херсона завдяки західній зброї.

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У будь-якому разі, враховуючи резонанс, найближчим часом обов'язково будуть офіційні коментарі щодо ситуації, які все і прояснять.

Раніше ми писали, що херсонський партизан жорстко звернувся до окупантів. Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що загарбники увірвалися до архіву Херсонської області у пошуках важливих документів.