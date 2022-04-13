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Не робіть героїв з дезертирів і тих, хто здалися в полон – "Азов" та морпіх 36-ї бригади

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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13 квітня, 21:08
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Українські військові продовжують обороняти Маріуполь
Денис Прокопенко (ліворуч) та Сергій Волина (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Денис Прокопенко (ліворуч) та Сергій Волина (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко та командир 36 обрмп майор Сергій Волина виступили з заявою з приводу операції з прориву морпіхів 36 бригади та з'єднання з полком "Азов".

Відеозвернення опублікували на сторінці "Азова" в Twitter.

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"Вчора ми об'єдналися з гідними бійцями з батальйону морської піхоти, зі справжніми воїнами, героями, які залишилися вірними присязі, вірними українському народу і далі продовжують обороняти з нами місто. Це справжні чоловіки, які обрали шлях війни. Не робіть героїв з дезертирів та бійців, які добровільно здалися в полон, вони обрали шлях ганьби і в жодному разі цих людей героїзувати не варто", – сказав Прокопенко.

Волина своєю чергою заявив, що вони провели успішну операцію з полком "Азов".

"Провели успішну операцію з полком "Азов", приєдналися до них, провели успішне перегрупування, продовжуємо виконувати бойові завдання. Наш моральний дух сильний, ми знаємо, що ми робимо, навіщо ми тут, ми робитимемо все, що від нас необхідно для успішного завершення нашого бойового завдання", – сказав він.

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Що відомо про операцію?

У Маріуполі підрозділ 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Бєлінського внаслідок спланованої спецоперації вийшов з оточення російських окупантів та з'єдналося з полком "Азов".

Про результати розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович:

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  • "Азов" отримав суттєве підкріплення.
  • 36 бригада уникла розгрому частинами і отримала додаткові серйозні можливості, фактично набула другого шансу.
  • Захисники міста, тепер спільно, серйозно зміцнили свій район оборони.

Нагадаємо, екскомандир полку "Азов" та керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін розповів, що місто Маріуполь перебуває у критичному стані. Щодня там помирають дорослі та діти.

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