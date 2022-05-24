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Не Патрушев! Чому найближчому другу Путіна не стати його наступником

Операція "наступник"
Андрій Хрустальов Андрій Хрустальов Подієвий лідер Сьогодні
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24 травня, 16:50
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У Кремлі очікують, що фюреру скоро капут, і готують йому заміну
Патрушев був би найневигіднішою фігурою серед мешканців Кремля, яка могла б прийти на заміну Путіну. На щастя, Патрушев майже не має шансів
Патрушев був би найневигіднішою фігурою серед мешканців Кремля, яка могла б прийти на заміну Путіну. На щастя, Патрушев майже не має шансів / Фото: Колаж: Сьогодні

З Кремля стало випливати більше інформації про внутрішні інтриги. Це є ознакою смути. Якщо до війни в Україні вся кремлівська рать видавалася єдиним монолітом, то тепер уже ясно – там кілька груп впливу, і всі вони втомилися від Путіна. Найімовірнішим наступником Путіна вважається Патрушев. Але шансів стати новим президентом Росії у нього майже немає. Чому так, з'ясовували журналісти "Сьогодні".

Новини – на рівні чуток чи витоків – нині такі: Путін переніс операцію, ймовірно, це сталося 16 травня. У Кремлі Путіним незадоволені вже всі: і "яструби", і "голуби". І, до речі, сам Путін нікому не довіряє. Звів коло довірених осіб до мінімуму.

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Путін переніс операцію

Російське пропагандистське агентство ТАРС – корисне джерело інформації про стан справ із Путіним. ТАРС, як придворне кремлівське агентство, скрупульозно конспектує кожен крок російського фюрера.

Тому становище Путіна легко оцінити, переглядаючи стрічку ТАРС. Бувають моменти, коли він неймовірно активний – 5-10 подій на день: зустрічі, переговори, наради.

Бувають періоди, коли Путіна немає. У такі періоди 1-2 рази на день ТАРС повідомляє, що Путін провів із кимось переговори по телефону. Або ж у нього була зустріч із Лукашенком.

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Самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка пропаганда РФ використовує для фейкових зустрічей із Путіним. Розпізнати ці зустрічі легко – повідомлення ТАРС не супроводжуються актуальними фотографіями.

Все це до чого? З 16 травня Путіна фактично нема в стрічці новин ТАРС. Протягом дня з'являється кілька чергових новин: Путін комусь зателефонував, підписав указ, когось нагородив. Ще цими днями у нього відбулася "багатогодинна" зустріч із Лукашенком.

Раніше Путін хизувався здоров'ям і прилюдно оголював торс для медогляду. Тепер десятки медиків супроводжують його у поїздках. Все це тримається у таємниці.
Раніше Путін хизувався здоров'ям і прилюдно оголював торс для медогляду. Тепер десятки медиків супроводжують його у поїздках. Все це тримається у таємниці. / Фото: РБК

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Тим часом телеграм-канал "Генерал СВР" повідомляє, що Путін переніс операцію, через три дні після операції стан його здоров'я погіршився. Якщо судити за стрічкою ТАРС, ця інформація видається правдоподібною:

"Вночі проти вівторка, 17 травня, президентові Росії Володимиру Путіну було проведено хірургічну операцію. На тому, що Путін має бути прооперований у найкоротші строки, наполягали його лікарі. На думку лікарів, які беруть участь у лікуванні президента, операція пройшла успішно. Ми вже розповідали про те, що Путін особисто був відсутній в інформаційному просторі з 17 по 19 травня і не був доступний навіть для близького оточення, за винятком секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева. З 17 по 19 травня в інформаційному просторі розміщували "консерви", записані наперед зустрічі та послання, а особисто Путін за цей час провів двічі телефонні переговори. 20 травня засідання Ради безпеки в режимі відеоконференції проходило за схемою, де виступ президента був записаний заздалегідь, а участь Путіна у відеоформаті підтримували за допомогою технології Deepfake, як і за тиждень до цього. Насправді 20 травня Путін був ще слабкий для того, щоб брати участь у тривалих нарадах, і провів дві короткі розмови по відеозв'язку. 20 травня ввечері стан здоров'я Путіна погіршився і стабілізувався лише вранці у суботу, 21 травня. Лікарі рекомендують Путіну спокій найближчими днями і наполегливо рекомендують відмовитися від особистої участі в зустрічах", – пише ТГ-канал "Генерал СВР".


Чому стан здоров'я Путіна так усіх цікавить?

Джерела в Кремлі, дані яких стають надбанням медіа, вважають, що Путін дістав уже всіх: і "голубів", і "яструбів".

Серед "яструбів" найчастіше називають Патрушева, Глазьєва, керівників армії та спецслужб. "Яструби" хотіли б війни до переможного кінця, мобілізації, воєнного стану. Але Путін не може піти на таке.

Серед "голубів" нині всі не пов'язані з війною політики та члени уряду. Вони бачать реальний стан справ в економіці та можуть оцінити безрадісні перспективи. "Голуби", партія яких дедалі більшає, – за переговори з Україною, за пошук мирного рішення.

Але ні сам Путін, ані його оточення гадки не мають, як зупинити війну. Детальний матеріал про ці розклади опублікувала Meduza. Вона, зокрема, пише:

"Це не про те, що Путіна прямо зараз хочуть скинути і готується змова. Але є розуміння або побажання, що в досить близькій перспективі керувати державою він не буде".

У Кремлі Путін дістав усіх – і голубів, і яструбів
У Кремлі Путін дістав усіх – і голубів, і яструбів / Фото: Associated Press

Щоправда, видання також зазначає, що ніякої змови проти Путіна немає. Або про це принаймні нічого не відомо. Усі чекають, що бункерний дід сам помре. Або виявиться нездатним виконувати функції президента.

"Путін може залишити посаду президента лише через серйозне погіршення стану здоров'я. І незадоволення високопосадовців ні в чому, крім розмов одне з одним, не виявляється. За словами близького до федерального уряду співрозмовника, "люди плюються, але все одно працюють, ставлять країну на військові рейки".

Стан здоров'я Путіна – тема для Кремля заборонена, але водночас важлива. Не лише українці, а й багато росіян щодня починають із питання, адресованого Путіну: "Коли ж ти вже здохнеш"?


Хіба Путін не знає, що йому треба всіх остерігатися?

Говорять, що повної інформації про війну в Україні Путін не бачить. Йому бояться доповідати. Але про все, що стосується кремлівський інтриг, Путін, без сумніву, чудово обізнаний. Він знає, що ним незадоволені майже всі. Тому коло довірених людей він якнайбільше скоротив.

Це підтверджує глава українського Головного управління розвідки Кирило Буданов, який нещодавно дав інтерв'ю "Українській правді". На запитання журналіста, хто має нині прямий доступ до Путіна, Буданов відповів:

"Говоритиму без прізвищ: він значно скоротив доступ людей до себе. До нього зараз заходить досить незначна кількість людей. Всіх інших він тримає дистанційно".

Але прізвища у цій справі якраз важливі. У Кремлі вважають, що наступником Путіна стане лише людина, яка не розтратила наразі довіри кремлівського фюрера. Таких людей лишилося небагато.


Микола Патрушев – людина номер два в Росії

Раніше ми вже писали, що Патрушева призначено "дублером" Путіна, зокрема й на випадок хвороби. За даними каналу "Генерал СВР", тепер Патрушев все вирішує сам. Путіну він лише готує щоденний підсумковий звіт.

"З більшості питань, для вирішення яких потрібен дозвіл чи думка президента, зараз рішення приймає особисто Патрушев, Путіна він інформує у своїй підсумковій доповіді. Немає винятку навіть для першого заступника керівника Адміністрації президента Сергія Кирієнка, який традиційно має прямий доступ до президента. Тепер він звітує та отримує завдання і рекомендації від Патрушева. Навіть більше, відсторонений Путіним від керівництва воєнною кампанією начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов учора, після телефонних переговорів з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, звітував перед Патрушевим".

Патрушев – людина, яка Путіну особливо близька ідейно. Їх також пов'язує давня дружба. Патрушев може дозволити собі те, що більше нікому не дозволяється. Наприклад, порушити табу на слово "війна" щодо бойових дій РФ в Україні.

Патрушев та Путін старі друзі та повністю довіряють один одному. Тому всі, хто втомився від Путіна, не дозволять поставити Патрушева йому на заміну.
Патрушев та Путін старі друзі та повністю довіряють один одному. Тому всі, хто втомився від Путіна, не дозволять поставити Патрушева йому на заміну. / Фото: Associated Press

Патрушеву 71 рік, він народився в Пітері, його батько був членом екіпажу есмінця "Грозящий" Балтійського флоту, парторгом. Патрушев навчався в одному класі з майбутнім головою Вищої ради партії "Єдина Росія" Борисом Гризловим, який згодом був призначений повноважним представником РФ у Контактній групі з врегулювання ситуації на сході України.

Син Патрушева Дмитро – міністр сільського господарства РФ, посаду отримав навряд чи за власні заслуги, а, найімовірніше, за протекцією батька, що в Європі здавалося б немислимим. Може, тому Патрушев і критикує нещадно Європу, демократію та західний спосіб життя.

Всю дичину про українські біолабораторії, де розроблялася хімзброя проти Росії, вигадав Патрушев. Нещодавно в інтерв'ю російському пропагандистському тижневику "АіФ" Патрушев повторив мантру про "денацифікацію", хоча вона вже давно зникла з термінології Кремля, і, мабуть, недарма.

Політичний аналітик Валерій Соловей так описує стосунки Патрушева та Путіна:

"Путін довіряє Патрушеву настільки, наскільки він взагалі може комусь довіряти. Патрушев формулює та формує стратегію, він представляє президентові стратегію, яку вже той затверджує. Суть цієї стратегії дуже проста зараз, вона очевидна: головне – це не допустити загроз режиму".

Патрушев, однак, не може стати наступником Путіна з трьох причин:

  • Патрушев старший за Путіна на два роки – ну який із нього наступник?
  • Патрушев тяжко хворий – він уже майже 20 років лікується від раку, пухлина повільно прогресує, першу операцію Патрушев переніс у 2005 році.
  • Патрушев просуває на роль наступника свого сина, і це категорично не подобається Путіну. Кажуть, через це між ними сталася суперечка.

Коли Meduza каже, що Путіним незадоволені вже всі політичні еліти Росії, очевидно, що це невдоволення поширюється на Патрушева. Тому шансів у нього, та й у його сина майже немає.


Можливі наступники Путіна

Судячи з публікацій російської преси, Путін допускає до тіла ще чотирьох людей, крім Патрушева. Вони менш відомі нам:

  • Віктор Золотов, глава Нацгвардії;
  • Сергій Кирієнко, перший заступник Адміністрації президента РФ, який несподівано став супервпливовою людиною в Кремлі, має прізвисько Кіндер-сюрприз;
  • Сергій Собянін, мер Москви і, безперечно, один з найпопулярніших у Росії політиків, окрім Путіна;
  • Дмитро Медведєв, який уже встиг побувати президентом Росії і, як і раніше, близький до Путіна.

Золотова в Кремлі називають дурнем та злодієм. Але тричі йому пощастило – був охоронцем Єльцина (на фото – барикада у "Білого дому" під час путчу ГКЧП у 1991 році, Золотов праворуч від Єльцина і вище за всіх у кадрі), потім Собчака, а потім і Путіна
Золотова в Кремлі називають дурнем та злодієм. Але тричі йому пощастило – був охоронцем Єльцина (на фото – барикада у "Білого дому" під час путчу ГКЧП у 1991 році, Золотов праворуч від Єльцина і вище за всіх у кадрі), потім Собчака, а потім і Путіна


Скоро ми розповімо докладно про кожного з цих людей.

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