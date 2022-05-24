Не Патрушев! Почему самому близкому другу Путина не стать его преемником

В Кремле ожидают, что фюреру скоро капут, и готовят ему замену

Патрушев был бы самой невыгодной фигурой среди обитателей Кремля, которая могла бы прийти на замену Путину. К счастью, у Патрушева почти нет шансов / Фото: Коллаж: Сегодня

Из Кремля стало вытекать больше информации о внутренних интригах. Это признак смуты. Если до войны в Украине вся кремлевская рать выглядела как единый монолит, то сейчас уже ясно – там несколько групп влияния, и все они устали от Путина. Самым вероятным преемником Путина считается Патрушев. Но шансов стать новым президентом России у него почти нет. Почему так, разбирались журналисты "Сегодня".

Новости – на уровне слухов или утечек – сейчас такие: Путин перенес операцию, вероятно, это случилось 16 мая. В Кремле Путиным недовольны уже все: и "ястребы", и "голуби". И кстати, сам Путин никому не доверяет. Свел круг доверенных лиц до минимума.

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Путин перенес операцию

Российское пропагандистское агентство ТАСС – полезный источник информации о положении дел у Путина. ТАСС, как придворное кремлевское агентство, скрупулезно конспектирует каждый шаг и чих российского фюрера.

Поэтому положение Путина легко оценить, просматривая ленту ТАСС. Бывают моменты, когда он невероятно активен – 5-10 событий в день: встречи, переговоры, совещания.

Бывают периоды, когда Путина как бы нет. В такие периоды 1-2 раза в день ТАСС сообщает, что Путин провел с кем-то переговоры по телефону. Или же у него была встреча с Лукашенко.

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Самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко пропаганда РФ уже не впервые использует для фейковых встреч с Путиным. Распознать эти встречи легко – сообщения ТАСС не сопровождаются актуальными фотографиями.

Все это к чему? С 16 мая Путина практически нет в ленте новостей ТАСС. В день появляется несколько дежурных новостей: Путин с кем-то созвонился, подписал указ, кого-то наградил. Еще в эти дни у него состоялась "многочасовая" встреча с Лукашенко.

Раньше Путин щеголял здоровьем и прилюдно оголял торс для медосмотра. Теперь десятки медиков сопровождают его в поездках. Все это держится в тайне. / Фото: РБК

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Между тем телеграм-канал "Генерал СВР" сообщает, что Путин перенес операцию, через три дня после операции состояние его здоровья ухудшилось. Если судить по ленте ТАСС, эта информация выглядит правдоподобной:

"В ночь с понедельника, 16 мая, на вторник, 17 мая, президенту России Владимиру Путину была проведена хирургическая операция. На том, что Путин должен быть прооперирован в кратчайшие сроки, настаивали его лечащие врачи. По мнению врачей, участвующих в лечении президента, операция прошла успешно. Мы уже рассказывали о том, что Путин лично отсутствовал в информационном пространстве с 17 по 19 мая и не был доступен даже для близкого окружения, за исключением секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. С 17 по 19 мая в информационном пространстве размещали "консервы", записанные заранее встречи и послания, а лично Путин за это время провел два раза телефонные переговоры. 20 мая заседание Совета безопасности в режиме видеоконференции проходило по схеме, где вступление президента было записано заранее, а участие Путина в видеоформате поддерживалось с помощью технологии Deepfake, как и за неделю до этого. В реальности 20 мая Путин был еще слаб для того, чтобы принимать участие в длительных совещаниях, и провел два коротких разговора по видеосвязи. 20 мая вечером состояние здоровья Путина ухудшилось и стабилизировалось лишь утром в субботу, 21 мая. Лечащие врачи рекомендуют Путину покой в ближайшие дни и настоятельно рекомендуют отказаться от личного участия во встречах", – пишет ТГ-канал "Генерал СВР".



Почему состояние здоровья Путина так всех интересует?

Источники в Кремле, данные которых становятся достоянием медиа, считают, что Путин достал уже всех: и "голубей", и "ястребов".

Среди "ястребов" чаще всего называют Патрушева, Глазьева, руководителей армии и спецслужб. "Ястребы" хотели бы войны до победного конца, мобилизации, военного положения. Но Путин не может на такое пойти.

Среди "голубей" сейчас все не связанные с войной политики и члены правительства. Они видят реальное положение дел в экономике и могут оценить безрадостные перспективы. "Голуби", партия которых все больше, – за переговоры с Украиной, за поиск мирного решения.

Но ни сам Путин, ни его окружение понятия не имеют, как остановить войну. Подробный материал об этих раскладах опубликовала Meduza. Она, в частности, пишет:

"Это не о том, что Путина прямо сейчас хотят свергнуть и готовится заговор. Но есть понимание или пожелание, что в достаточно обозримой перспективе управлять государством он не будет".

В Кремле Путин достал всех – и голубей, и ястребов / Фото: Associated Press

Правда, издание также отмечает, что никакого заговора против Путина нет. Или, по крайней мере, об этом ничего не известно. Все ждут, что бункерный дед сам помрет. Или окажется неспособен выполнять функции президента.

"Путин может покинуть пост президента только при серьезном ухудшении состояния здоровья. В итоге недовольство высокопоставленных чиновников ни в чем, кроме разговоров друг с другом, не проявляется. По выражению близкого к федеральному правительству собеседника, "люди плюются, но все равно работают, ставят страну на военные рельсы".

Состояние здоровья Путина – тема для Кремля запретная, но при этом важная. Не только украинцы, но и многие россияне каждый день начинают с вопроса, адресованного Путину: "Когда ж ты уже сдохнешь"?



Разве Путин не знает, что ему надо всех опасаться?

Говорят, что полной информации о войне в Украине Путин не видит. Ему боятся докладывать. Но обо всем, что касается кремлевский интриг, Путин, без сомнения, прекрасно осведомлен. Он знает, что им недовольны почти все. Поэтому круг доверенных людей он существенно сократил.

Это подтверждает глава украинского Главного управления разведки Кирилл Буданов, который недавно дал интервью "Украинской правде". На вопрос журналиста, кто имеет сейчас прямой доступ к Путину, Буданов ответил:

"Буду говорить без фамилий: он значительно сократил доступ людей к себе. К нему сейчас заходит достаточно незначительное количество людей. Всех остальных он держит на дистанции".



Но фамилии в этом деле как раз важны. В Кремле считают, что преемником Путина станет лишь человек, не растративший на данный момент доверия кремлевского фюрера. Таких людей осталось немного.



Николай Патрушев – человек номер два в России

Ранее мы уже писали, что Патрушев назначен "дублером" Путина, в том числе на случай болезни. По данным канала "Генерал СВР", сейчас Патрушев принимает все решения сам. Путину он готовит ежедневный итоговый отчет.

"По большей части вопросов, для решения которых требуется разрешение или мнение президента, сейчас решение принимает лично Патрушев, Путина он информирует в своем итоговом докладе. Нет исключения даже для первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко, который традиционно имеет прямой доступ к президенту, теперь он отчитывается и получает задания и рекомендации от Патрушева. Более того, отстраненный Путиным от руководства военной кампанией начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов вчера, после телефонных переговоров с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, отчитывался перед Патрушевым".

Патрушев – человек, который Путину особенно близок идейно. Их также связывает давняя дружба. Патрушев может позволить себе то, что больше никому не позволяется. Например, нарушить табу на слово "война" в отношение боевых действий РФ в Украине.

Патрушев и Путин старые друзья и полностью доверяют друг другу. Именно поэтому все, кто устал от Путина, не позволят поставить Патрушева ему на замену / Фото: Associated Press

Патрушеву 71 год, он родился в Питере, его отец был членом экипажа эсминца "Грозящий" Балтийского флота, парторгом. Патрушев учился в одном классе с будущим председателем Высшего совета партии "Единая Россия" Борисом Грызловым, который впоследствии был назначен полномочным представителем РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Сын Патрушева Дмитрий – министр сельского хозяйства РФ, должность получил едва ли за собственные заслуги, а скорее по протекции отца, что для Европы кажется немыслимым. Может, поэтому Патрушев нещадно критикует Европу, демократию и западный образ жизни.

Всю дичь про украинские биолаборатории, где разрабатывалось химоружие против России, придумал Патрушев. Недавно в интервью российскому пропагандистскому еженедельнику "АиФ" Патрушев повторил мантру про "денацификацию", хотя она уже давно пропала из терминологии Кремля, и видимо неспроста.

Политический аналитик Валерий Соловей так описывает отношения Патрушева и Путина:

"Путин доверяет Патрушеву настолько, насколько он вообще может кому-то доверять. Патрушев формулирует и формирует стратегию, он представляет президенту стратегию, которую уже тот утверждает. Суть этой стратегии предельно проста сейчас, она очевидна: главное – это не допустить угроз режиму".

При всем том Патрушев не может стать преемником Путина по трем причинам:

Патрушев старше Путина на два года – ну какой из него преемник?

Патрушев тяжело болен – он уже почти 20 лет лечится от рака, опухоль медленно прогрессирует, первую операцию Патрушев перенес в 2005 году.

Патрушев продвигает на роль преемника своего сына, это категорически не нравится Путину. Говорят, на этот счет между ними случилась размолвка.

Когда Meduza говорит, что Путиным недовольны уже все политические элиты России, очевидно, что это недовольство распространяется и на Патрушева. Поэтому шансов у него, да и у его сына почти нет.



Возможные преемники Путина

Судя по публикациям российской прессы, Путин допускает к телу еще четверых людей, не считая Патрушева. Они менее известны нам:

Виктор Золотов , глава Нацгвардии;

, глава Нацгвардии; Сергей Кириенко , первый заместитель Администрации президента РФ, неожиданно ставший супервлиятельным человеком в Кремле, имеет прозвище Киндер-сюрприз;

, первый заместитель Администрации президента РФ, неожиданно ставший супервлиятельным человеком в Кремле, имеет прозвище Киндер-сюрприз; Сергей Собянин , мэр Москвы и, бесспорно, один из самых популярных в России людей, помимо Путина;

, мэр Москвы и, бесспорно, один из самых популярных в России людей, помимо Путина; Дмитрий Медведев, который уже успел побывать президентом России и по-прежнему находится с Путиным накоротке.

Золотова в Кремле называют дураком и вором. Но трижды ему повезло – был телохранителем Ельцина (на фото – баррикада у "Белого дома" во время путча ГКЧП в 1991 году, Золотов справа от Ельцина и выше всех в кадре), затем Собчака, а затем и Путина / Фото: wikipedia.org



Скоро мы расскажем подробно о каждом из этих людей.