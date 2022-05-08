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Подоляк заявив про загрозу ядерного удару РФ по Україні

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8 травня, 01:15
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Росія готова на все
Подоляк, схиляється до того, що будь-які ризики зі сторони Російської Федерації потрібно оцінювати серйозно. Колаж "Сьогодні"
Подоляк, схиляється до того, що будь-які ризики зі сторони Російської Федерації потрібно оцінювати серйозно. Колаж "Сьогодні"

До погроз Росії варто ставитися серйозно. Потрібно зважати на психічний стан політичної еліти РФ. Світові лідери мають бути рішучіші.

Про це розповів Михайло Подоляк телеведучому телеканалу "Україна 24" Василю Голованову в ефірі проєкту FREEDOM.

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Подробиці

Російські пропагандисти продовжують нагнітати ситуацію навколо ядерної зброї. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував такі заяви, зауважуючи, що ніяка психологічно здорова людина навіть не буде думати про подібне, проте, на жаль, поняття психологічного здоров’я не притаманне сьогодні колективному розуму Російської Федерації

"Це не просто спроба пропагандистськи налякати. Безумовно, це елемент пропагандистської війни, не будемо про це забувати. Росія завжди живе від міфу до міфу, вони завжди живуть від понта до понта. Тобто вони можуть погрожувати сьогодні цим, завтра вони обламалися – погрожують чимось іншим. Це їх філософія, це їх світогляд".

Тим не менш, Подоляк, схиляється до того, що будь-які ризики зі сторони Російської Федерації потрібно оцінювати серйозно. Світова спільнота, вважає радник, також має розуміти, що погрози із боку Росії це не просто слова.

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"Вони готові знищити щось на заміну того, що ними будуть нехтувати. У цьому і є проблема. Вони відчувають такий фундаментальний комплекс неповноцінності. І, оскільки, в них немає внутрішньої культури, вони готові цей комплекс неповноцінності реалізувати не просто погрозами, а реалізацією цих погроз. Це дуже небезпечно. І було б добре, якби світ оцінив це не просто як слова".

Наразі чуємо заяви Столтенберга, який говорить, що немає ризиків ядерної війни, він їх не бачить. Але водночас НАТО не бачило і ризиків настільки масштабної, великої війни, яку ми сьогодні маємо в Україні.

"Тому було б бажано, щоб європейська громадська думка, європейські аналітичні центри більш серйозно оцінювали психічний стан політичної еліти Російської Федерації. І робили свої висновки виходячи не із раціонального пояснення світу, а виходячи із ірраціонального, ілюзорного пояснення світу, яке притаманне сьогодні політичним елітам Російської Федерації".

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Лідери країн світу безумовно, акцентує Подоляк, мають дати свою реакцію на такі погрози Путіна. Але це має бути не просто загальна декларація, що йому це так не минеться. Обов’язково потрібен логістично зрозумілий документ із прописаними кроками про те, що буде зроблено, якщо тільки відчують мить розгортання ядерний установок.

"Щоб було зрозуміло логістично, як буде розвиватися відповідь країн Заходу спільно з Україною. Тобто будуть нанесені відповідні удари, будуть нанесені відповідні ураження, буде остаточно закрите для Росії все, всі фондові ринки, всі гроші. Що повністю Росія опиниться за її неймовірно улюбленою, обожнюваною нею Залізною завісою.

Ось це має бути прописано, ось це має бути опубліковано у вигляді спільної заяви ключових світових лідерів. Тоді, напевне, Росія трохи почне думати те, що заявляє, як заявляє і що збирається робити", – наголосив Подоляк.

Росія проводить таємні ядерні випробування – доповідь Держдепу

Слідом за повідомленнями про те, що Росія випробувала протисупутникову ракету, з'явилася інформація, що РФ проводила ядерні випробування в минулому році. Про це йдеться в доповіді Держдепартаменту за 2019 рік про дотримання країнами домовленостей в сфері контролю над озброєннями, нерозповсюдження і роззброєння, яка була направлена до Конгресу США.

"США вважають, що Росія проводила експерименти з ядерною зброєю. США не знають, скільки було ядерних експериментів з надкритичними параметрами або з самопідтримуючою (ланцюговою – Ред.) реакцією і проводилися вони в 2019 році, – зазначається в тексті. – Не зважаючи на відновлення Росією мораторію на проведення ядерних випробувань в 1996 році, деякі її дії з 1996 року не відповідали прихильності стандартам нульовий потужності".

Нагадаємо, раніше російський президент Володимир Путін заявив, що РФ вирвалася в лідерина терені ядерних озброєнь, значно зміцнивши свою національну безпеку.

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ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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