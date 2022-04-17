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Не лише через обстріли. У Кличка назвали нові причини не поспішати повертатися до Києва

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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17 квітня, 16:22
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Російські війська не відмовилися від агресивних планів щодо столиці
Микола Поворозник закликав не поспішати повертатися в Київ.
Микола Поворозник закликав не поспішати повертатися в Київ. / Фото: Колаж: Сьогодні

У КМДА закликали жителів столиці поки не повертатися в Київ та залишатися у більш безпечних місцях, адже місто досі залишається головною ціллю для ворога. Однак додому вже приїхали близько третини містян.

Про це Микола Поворозник розказав ведучому каналу "Україна 24" Микиті Михальову в рамках національного телемарафону.

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Він наголосив, що залишається велика загроза ракетних обстрілів та бомбових ударів. Крім того, в Києві є проблеми з логістикою.

"Столиця для ворога залишається ласою здобиччю і з їхніх агресивних планів вона нікуди не ділася. Тому ми закликаємо мешканців поки не повертатися. Перше – це можливі ракетні обстріли, бомбові удари. З іншого боку, місто більше місяця готувалося до повної оборони і сьогодні є певні труднощі в логістиці самого міста, на це також потрібно звертати увагу", – наголосив заступник голови КМДА.

За словами Миколи Поворозника, дії окупаційних військ неможливо передбачити, адже попри їхні заяви, що вони не атакують цивільні об’єкти, у місті пошкоджено понад 200 житлових будівель, також понад 150 об’єктів інфраструктури, серед яких школи, дитячі садочки, лікарні, транспортні об’єкти.

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Кияни активно повертаються додому

Попри застереження влади, до Києва повертаються мешканці, тому у місті відновлюють рух транспорту:

"Ми працюємо по максимуму. Ми щодня оголошуємо про відновлення тих чи тих маршрутів. Метро сьогодні працює за тим максимальним графіком, за яким може працювати. Ми відкрили практично всі трамвайні маршрути, ми відкриваємо щоденно нові тролейбусні маршрути, решту закриваємо автобусними маршрутами. Потрохи виходить приватний бізнес, приватні перевізники. Це в основному більша частина лівого берега. Щодня це максимум того, що може бути, враховуючи те, що ми не можемо послаблювати оборону міста, бо небезпека не зникла".

Зі слів Миколи Поворозника, особливих проблем з продуктами й ліками у Києві не виникає, хоча такої різноманітності, яка була в довоєнний період, немає.

Також у місті працюють лікарні. Деякі з них (ті, у яких завантаженість не більше 50%) вже мають змогу проводити планові операції.

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Місто живе, попри загрози ракетних обстрілів, станом на сьогоднішній ранок чути вибухи, працювала ППО.
Та попри це, Микола Поворозник зазначив, що перешкод на в’їзд до Києва не буде:

"Заборонити комусь повернутися додому не є правильним. Просто ми ще раз звертаємося до того, щоб всі зважували на небезпеку, яка може очікувати їх безпосередньо у місті. Залишати сьогодні більш безпечні місця і повертатися до міста – є досить передчасно".

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