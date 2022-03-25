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Немає консенсусу – Кулеба про переговори з Росією в Туреччині

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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25 березня, 17:21
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Голова МЗС розповів про тяжкі обговорення щодо припинення війни
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заяву президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана про перебіг переговорів України з Росією. Ердоган раніше заявив про досягнення консенсусу щодо низки питань.

В інтерв'ю Українській правді він висловив подяку Туреччині та її президентові за політичну та гуманітарну допомогу, а також за дипломатичні зусилля для припинення війни Росії проти України. При цьому міністр закликав об'єктивно оцінювати ситуацію.

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"Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих президентом Туреччини чотирьох пунктів. Зокрема, єдиною державною мовою в Україні є і буде українська. Та й взагалі класифікація ключових тем переговорів на чотири чи іншу кількість пунктів некоректна. У підгрупах делегацій одночасно обговорюється багато різних питань", – сказав він.

Кулеба зазначив, що переговорний процес із Росією йде дуже важко. Українська делегація зайняла сильну позицію та від своїх вимог не відмовляється. Насамперед вона наполягає на припиненні вогню, гарантіях безпеки та територіальної цілісності України.

"Україна продовжуватиме діалог з Туреччиною та іншими зацікавленими сторонами, щоб відновити мир на українській землі. Сподіваємося, що Туреччина як друг і стратегічний партнер України продовжуватиме підтримку на всіх треках. Також нагадую, що запровадження нових санкцій проти Росії та зміцнення обороноздатності України є не менш важливими факторами, щоб зупинити російську військову машину і досягти бажаного прогресу на переговорах. Така тристороння стратегія – санкції, військова підтримка, переговори – не повинна ніким ставитися під сумнів", – сказав він.

Що казав Ердоган

Раніше президент Туреччини заявив, що Україна та Росія близькі до консенсусу щодо чотирьох із шести пунктів переговорного процесу.

"Перший пункт стосується вступу України до НАТО. Спочатку Україна наполягала на членстві в Альянсі, але згодом [президент України Володимир] Зеленський почав заявляти про можливість відмови. Інший пункт стосується прийняття російської мови в Україні як офіційної. Зеленський погодився і з цим. Російською мовою і так говорять практично на території всієї України. У цьому плані проблем немає", – сказав Ердоган.

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Також турецький лідер згадав питання демілітаризації України.

"Україна – це держава, тому про прийняття роззброєння від А до Я не йдеться. Але й з цього питання незрозумілих аспектів немає. Тобто українська сторона заявила, що може піти на певні поступки й з цього питання. Четвертий пункт переговорів стосується колективної безпеки. Україна продемонструвала позитивний підхід і щодо цього", – заявив він.

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