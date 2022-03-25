Нет консенсуса — Кулеба о переговорах с Россией в Турции

Глава МИД рассказал о тяжелых обсуждениях по вопросу прекращения войны

Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление президента Турции / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о ходе переговоров Украины с Россией. Эрдоган ранее заявил о достижении консенсуса по ряду вопросов.

В интервью "Украинской правде" он высказал благодарность Турции и ее президенту за политическую и гуманитарную помощь, а также за дипломатические усилия для прекращения войны России против Украины. При этом министр призвал объективно оценивать ситуацию.

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"Нет никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых президентом Турции четырех пунктов. В частности, единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский. Да и вообще классификация ключевых тем переговоров на четыре или другое количество пунктов некорректна. В подгруппах делегаций одновременно обсуждается много разных вопросов", — сказал он.

Кулеба отметил, что переговорный процесс с Россией идет очень тяжело. Украинская делегация заняла сильную позицию, и от своих требований не отказывается. В первую очередь она настаивает на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины.

"Украина будет продолжать диалог с Турцией и другими заинтересованными сторонами, чтобы восстановить мир на украинской земле. Надеемся, что Турция как друг и стратегический партнер Украины будет продолжать поддержку на всех треках. Также напоминаю, что введение новых санкций против России и укрепление обороноспособности Украины являются не менее важными факторами, чтобы остановить российскую военную машину и достичь желаемого прогресса на переговорах. Такая трехсторонняя стратегия – санкции, военная поддержка, переговоры – не должна никем подвергаться сомнению", — сказал он.

Что говорил Эрдоган

Ранее президент Турции заявил, что Украина и Россия близки к консенсусу по четырем из шести пунктов переговорного процесса.

"Первый пункт касается вступления Украины в НАТО. Первоначально Украина настаивала на членстве в Альянсе, но впоследствии [президент Украины Владимир] Зеленский начал заявлять о возможности отказа. Другой пункт касается принятия русского языка в Украине в качестве официального. Зеленский согласился и с этим. На русском языке и так говорят практически на территории всей Украины. В этом плане проблем нет", — сказал Эрдоган.

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Также турецкий лидер упомянул вопрос демилитаризации Украины.

"Украина —- это государство, поэтому о принятии разоружения от А до Я речи не идет. Но и по этому вопросу непонятных аспектов нет. То есть, украинская сторона заявила, что может пойти на определенные уступки и по данному вопросу. Четвертый пункт переговоров касается коллективной безопасности. Украина продемонстрировала позитивный подход и в этом отношении", — заявил он.

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