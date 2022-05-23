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Нічні черги на заправках: які штрафи світять порушникам комендантської години

Заспокійлива стаття
Олексій Сисоєв Олексій Сисоєв Креативний лідер Segodnya.ua
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23 травня, 19:30
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Українці все частіше почали порушувати правила воєнного стану: чим це загрожує за старим і за новим законом, який ось-ось буде прийнято. Пояснюємо, заспокоюючи.
Вже о 5-й ранку на багатьох заправках спостерігається черга з десятків машин.
Вже о 5-й ранку на багатьох заправках спостерігається черга з десятків машин. / Фото: Колаж: Сьогодні

Зараз, коли у країні лютує "бензинова лихоманка", майже на всіх АЗС встановлено ліміт на продаж палива: 10-20 літрів на день. Тому люди займають місця з самого ранку, а то й з ночі, аби встигнути купити бензин чи дизель. І часто при цьому порушують комендантську годину (КГ), виїжджаючи на заправку о 4-й ранку або навіть раніше.

У результаті вже о 5-й ранку (час, коли в більшості міст закінчується КЧ) біля АЗС стоять десятки машин, мотоциклів, а в маленьких містах – навіть пішоходи та велосипедисти з каністрами. При цьому кожен розуміє, що ризикує, але далеко не кожен розуміє – чим.

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Пояснюємо права та обов'язки громадян та патрулів.

Правила комендантської години за чинним законом

Згідно Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (ст. 8, п. 5), комендантська година – це заборона перебування у певний період доби на вулицях та у громадських місцях без спеціальних перепусток та посвідчень.

За дотриманням КГ повинні слідкувати спеціальні комендантські патрулі, до складу яких можуть входити:

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  • поліцейські;
  • військовослужбовці ЗСУ;
  • бійці Нацгвардії;
  • прикордонники.

Як бачите, представників тероборони в законі не вказано. Але, як пояснюють юристи, якщо це офіційна тероборона, бійці якої призвані через військкомат чи підписали контракт, то вони прирівнюються до військовослужбовців ЗСУ.

Якщо вас уночі зупинив патруль.

Отже, скажімо, ви з якоїсь причини опинилися на вулиці під час комендантської години і вас зупинив патруль.
Ви маєте право вимагати документи (тільки не треба хамити озброєним людям) – чи мало хто перед вами. Але навіть якщо патрульні не показали вам перепустки та службові посвідчення, пред'явіть їм свої.

Якщо патрульні викликали у вас підозру або вчинили якісь протиправні дії (наприклад, забрали у вас документи, засіб пересування, вимагали сплатити штраф на місці), після спілкування з ними наберіть 102 – та повідомте про те, що сталося.

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Але пам'ятайте, згідно із Законом, у разі порушення КГ комендантський патруль має право:

  • перевірити документи, що засвідчують особу, та з'ясувати, чи може людина перебувати на вулиці у цей час;
  • здійснити огляд речей, транспорту, багажу та вантажів, службових приміщень та навіть житла (!) затриманої особи;
  • застосовувати фізичну силу, зброю та спецзасоби до правопорушників;
  • затримувати та доставляти до органів чи підрозділів поліції осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення;
  • вилучати предмети, що є знаряддям, засобом чи предметом правопорушення;

Тобто, якщо ви викликали підозру (а поява людини на вулиці в недозволений час – це вже підозріло) і почали чинити опір або спробували втекти, патрульні мають право не тільки нам'яти вам боки, а й відкрити стрілянину, а потім ще й провести обшук у вас удома.

Можуть навіть забрати авто чи телефон

Але не лякайтеся, варіант такої "експропріації" хоч і можливий, але лише за певних умов.

Закон каже:

  • у разі потреби та згоди патрульні можуть використовувати засоби зв'язку та транспортні засоби, що належать особам, підприємствам, установам та організаціям (за винятком іноземних) для запобігання вчиненню кримінального злочину.

Тобто, якщо ви опинилися на вулиці в комендантську годину в момент, коли триває затримання злочинця, патруль може взяти на прокат ваше авто або смартфон. Але мають попросити згоду і потім, звичайно, повернути.

Можуть також посадити

І знову не лякайтеся! Якщо поводитеся пристойно, вас навіть навряд чи затримають. Хоча мають право.

Із Закону:

  • за наявності правових підстав особа, яка вчинила порушення режиму встановленої комендантської години, може бути затримана та притягнута до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Тобто якщо ви просто їхали зайняти чергу на заправку під час КГ, вам випишуть штраф на 170 грн. Якщо ж ви спробуєте втекти від патруля, можете загриміти і на 15 діб. Ну, а якщо ще й чините опір – то вам загрожує кримінальний злочин (термін – залежно від наслідків), а ще й підстрелити можуть.

Штрафи комендантської години за новим законом

9 травня у Верховній Раді зареєстровано законопроект, який пропонує ввести конкретні штрафи за порушення комендантської години та правил світломаскування:

  • за порушення комендантської години, тобто перебування на вулицях, інших громадських місцях або руху транспорту, без перепусток чи посвідчень – до 510 грн.;
  • за порушення комендантської години у прикордонній смузі – до 850 грн;
  • за повторне порушення правил комендантської години: до 1700 грн – для приватних осіб, до 3400 грн – для посадових осіб;
  • за порушення спеціального режиму світломаскування: до 340 грн. – для приватних осіб, до 850 грн. – для посадових осіб.

Законопроект, швидше за все, буде прийнято вже у травні, максимум – у червні.

Враховуючи все вищесказане: не порушуємо комендантську годину – і спимо спокійно. Нехай навіть без бензину. Нерви, здоров'я та життя – дорожчі.

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