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Ночные очереди на заправках: какие штрафы светят нарушителям комендантского часа

Успокоительная статья
Алексей Сысоев Алексей Сысоев Креативный лидер Segodnya.ua
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23 мая, 19:30
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Украинцы все чаще начали нарушать правила военного положения: чем это грозит по старому и по новому закону, который вот-вот будет принят. Объясняем, успокаивая.
Уже в 5 утра на многих заправках наблюдается очередь из десятков машин.
Уже в 5 утра на многих заправках наблюдается очередь из десятков машин. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сейчас, когда в стране лютует "бензиновая лихорадка", почти на всех АЗС установлен лимит на продажу топлива: 10-20 литров в день. Поэтому люди занимают места с самого утра, а то и с ночи, чтобы успеть купить бензин или дизель. И часто при этом нарушают комендантский час (КЧ), выезжая на заправку в 4 утра или даже раньше.

В итоге уже в 5 утра (время, когда в большинстве городов заканчивается КЧ) у АЗС стоят десятки машин, мотоциклов, а в маленьких городах – даже пешеходы и велосипедисты с канистрами. При этом, каждый понимает, что рискует, но далеко не каждый понимает – чем.

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Объясняем права и обязанности граждан и патрулей.

Правила комендантского часа по действующему закону

Согласно Закону Украины "О правовом режиме военного положения" (ст. 8, п. 5), комендантский час – это запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в общественных местах без специальных пропусков и удостоверений.

За соблюдением КЧ должны следить специальные комендантские патрули, в состав которых могут входить:

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  • полицейские;
  • военнослужащие ВСУ;
  • бойцы Нацгвардии;
  • пограничники.

Как видите, представители теробороны в законе не указаны. Но, как объясняют юристы, если это официальная тероборона, бойцы которой призваны через военкомат или подписали контракт, то они приравниваются к военнослужащим ВСУ.

Если вас ночью остановил патруль...

Итак, допустим, вы по какой-то причине оказались на улице во время комендантского часа и вас остановил патруль.
Вы имеете право потребовать документы (только не надо хамить вооруженным людям) – мало ли, кто перед вами. Но даже если патрульные не показали вам пропуска и служебные удостоверения, предъявите им свои.

Если патрульные вызвали у вас подозрение или совершили какие-то противоправные действия (например, забрали у вас документы, средство передвижения, потребовали заплатить штраф на месте), после общения с ними наберите 102 – и сообщите о том, что произошло.

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Но помните, согласно Закону, в случае нарушения КЧ комендантский патруль имеет право:

  • проверить документы, удостоверяющие личность, и выяснить, может ли человек находиться на улице в это время;
  • осуществить досмотр вещей, транспорта, багажа и грузов, служебных помещений и даже жилья (!) задержанного лица;
  • применять физическую силу, оружие и спецсредства к правонарушителям;
  • задерживать и доставлять в органы или подразделения полиции лиц, совершивших или совершающих правонарушения;
  • изымать предметы, являющиеся орудием, средством или предметом правонарушения;

То есть, если вы вызвали подозрение (а появление человека на улице в неположенное время – это уже подозрительно) и начали оказывать сопротивление или попытались сбежать, патрульные имеют право не только намять вам бока, но и открыть стрельбу, а затем еще и провести обыск у вас дома.

Могут даже забрать авто или телефон

Но не пугайтесь, вариант такой "экспроприации" хоть и возможен, но только при определенных условиях.

Закон гласит:

  • в случае необходимости и согласия патрульные могут использовать средства связи и транспортные средства, принадлежащие лицам, предприятиям, учреждениям и организациям (за исключением иностранных) для предотвращения совершения уголовного преступления.

То есть, если вы оказались на улице в комендантский час в момент, когда идет задержание преступника, патруль вполне может взять "на прокат" ваше авто или смартфон. Правда, должны получить ваше согласие и потом, конечно, вернуть.

Могут также посадить

И снова не пугайтесь! Если будете вести себя прилично, вас даже вряд ли задержат. Хотя имеют право.

Из Закона:

  • при наличии правовых оснований лицо, совершившее нарушение режима установленного комендантского часа, может быть задержано и привлечено к административной или уголовной ответственности.

То есть, если вы просто ехали занять очередь на заправку во время КЧ, вам выпишут штраф на 170 грн. Если же вы попытаетесь сбежать от патруля, то можете загреметь и на 15 суток. Ну, а если еще и окажете сопротивление – то вам грозит уголовка (срок – в зависимости от последствий), а еще и подстрелить могут.

Штрафы комендантского часа по новому закону

9 мая в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает ввести конкретные штрафы за нарушение комендантского часа и правил светомаскировки:

  • за нарушение комендантского часа, то есть пребывание на улицах, других общественных местах или движение транспорта, без пропусков или удостоверений — до 510 грн;
  • за нарушение комендантского часа в приграничной полосе — до 850 грн;
  • за повторное нарушение правил комендантского часа: до 1 700 грн – для частных лиц, до 3 400 грн – для должностных лиц;
  • за нарушение специального режима светомаскировки: до 340 грн – для частных лиц, до 850 грн – для должностных лиц.

Законопроект, скорей всего, будет принят уже в мае, максимум – в июне.

Учитывая все вышесказанное: не нарушаем комендантский час – и спим спокойно. Пусть даже и без бензина. Нервы, здоровье и жизнь – дороже.

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