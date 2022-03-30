Вночі над Києвом збили кілька російських ракет

Повітряна тривога протягом ночі була по всій країні

У Києві збили кілька ракет / Фото: Колаж: Сьогодні

У ніч проти 30 березня над Києвом сили протиповітряної оборони збили кілька російських ракет.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко на каналі "Україна 24" під час телемарафону "UAразом".

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"Протягом ночі була по всій країні повітряна тривога. Фактично не було таких територій, де не було б сирен. Під ранок знову це повторилося, зокрема на Донбасі – Краматорськ, Бахмут, місто Київ, Київщина тощо. Були обстріли Чернігова, обстріли в Хмельницькій області. У Києві, наскільки ми можемо наразі говорити, було збито кілька ракет, над столицею. Зараз ситуація уточнюється", – повідомив він.

Окупанти заявили про відведення військ від Києва

Заступник глави Міноборони РФ Олександр Фомін за підсумками переговорів з українською стороною у Стамбулі заявив, що Росія вирішила "кардинально скоротити бойові дії" на київському та чернігівському напрямках.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти здійснюють відведення окремих підрозділів з території Київської та Чернігівської областей.

США вважають, що Росія прикриє їхній відступ повітряними та артилерійськими бомбардуваннями столиці, сказав один із чиновників.