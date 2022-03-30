Джо Байден не вірить у відведення військ РФ від Київщини

За словами глави США, він не бачить поки що дій Російської Федерації

Джо Байден не вірить у те, що РФ відводить війська. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден не бачить дій того, що Росія відводить свої війська від Київської та Чернігівської областей. Глава держави хоче побачити, чи дотримується РФ те, що пропонує.

Про це йдеться у відповідному релізі Білого дому.

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"Я нічого не читаю, поки не побачу їхні дії. Ми побачимо, чи дотримуються вони того, що пропонують. Є переговори, які почалися сьогодні і триватимуть", – сказав Байден.

Президент США додав, що у нього була зустріч із главами держав — чотирьох членів НАТО: Франції, Німеччини, США та Великобританії.

"Мені здається, існує консенсус, що давайте просто побачимо, що вони можуть запропонувати. Ми дізнаємося, що вони роблять... І ми продовжуватимемо уважно стежити за тим, що відбувається", — наголосив Байден.

Крім того, США продовжить запроваджувати жорсткі санкції проти Росії, а українським військовим даватиме все необхідне для захисту.

Будь-яке переміщення військ РФ з-під Києва є передислокацією, а не відведенням – Пентагон

Пентагон не вірить заявам Кремля про часткове відведення військ з Київської області. Там вважають, що російські війська передислокуються. Про це повідомляє Reuters з посиланням на держслужбовця США, пише радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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"Будь-яке переміщення російських військ з-під Києва є передислокацією, а не відведенням, і світ має бути готовим до великого наступу на інші райони України", – заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

Геращенко вважає, що заява президента РФ Володимира Путіна "служить лише відволікаючим маневром для нового підлого удару по Україні".

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