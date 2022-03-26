Вночі ЗСУ не дали ворожому десанту висадитися під Одесою

У ніч проти 26 березня армія міжнародного військового злочинця Володимира Путіна спробувала здійснити висадку десанту на одеському узбережжі. Ця спроба була зірвана армією України та підрозділами Територіальної оборони Одеської області.
Про це повідомив офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
"Противник продовжує ведення розвідки берегової лінії та акваторії Чорного моря. Однак системи протиповітряної оборони Одещини виконують свої завдання за призначенням. Ворожа спроба висадити ДРГ з використанням швидкісних катерів на Одещині виявилася невдалою. Отримали гідну відповідь. Таким чином Збройні сили України та Територіальної оборони Одещини у готовності. Обстановка станом на ранок 26 березня у місті та області стабільна та контрольована. Захищаємо Україну разом. Слава Україні!", – заявив Владислав Назаров.
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Обстановка
- 23 березня на одеському напрямку російські окупанти зазнали втрат серед керівництва. ЗСУ знищили командира бригади морської піхоти РФ, який збирався штурмувати Одесу.
- Протиповітряна оборона України постійно збиває російські дрони, які намагаються розвідувати Одесу. І навіть вдається збивати крилаті ракети.
- 22 березня ЗСУ знищили під Миколаєвом та Маріуполем особовий склад підрозділів морської піхоти РФ, що планували штурм Одеси.
- 21 березня захисникам перлини у моря вдалося підбити російський військовий корабель, який вів обстріл міста.