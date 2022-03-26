Вночі ЗСУ не дали ворожому десанту висадитися під Одесою

Противник спробував підпливти до берега на катерах

Захисники України відбивають усі спроби висадитися на нашому березі / Колаж "Сьогодні"

У ніч проти 26 березня армія міжнародного військового злочинця Володимира Путіна спробувала здійснити висадку десанту на одеському узбережжі. Ця спроба була зірвана армією України та підрозділами Територіальної оборони Одеської області.

Про це повідомив офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

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"Противник продовжує ведення розвідки берегової лінії та акваторії Чорного моря. Однак системи протиповітряної оборони Одещини виконують свої завдання за призначенням. Ворожа спроба висадити ДРГ з використанням швидкісних катерів на Одещині виявилася невдалою. Отримали гідну відповідь. Таким чином Збройні сили України та Територіальної оборони Одещини у готовності. Обстановка станом на ранок 26 березня у місті та області стабільна та контрольована. Захищаємо Україну разом. Слава Україні!", – заявив Владислав Назаров.

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