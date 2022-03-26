Ночью ВСУ не дали вражескому десанту высадиться под Одессой

Противник попытался подплыть к берегу на катерах

Защитники Украины отбивают все попытки высадиться на нашем береге / Коллаж "Сегодня"

В ночь на 26 марта армия международного военного преступника Владимира Путина попыталась совершить высадку десанта на одесском побережье. Эта попытка был сорвана армией Украины и подразделениями Территориальной обороны Одесской области.

Об этом сообщил офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

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"Противник продолжает ведение разведки береговой линии и акватории Черного моря. Однако системы противовоздушной обороны Одесской области выполняют свои задачи по назначению. Вражеская попытка высадить ДРГ с использованием скоростных катеров в Одесской области оказалась неудачной. Получили достойный ответ. Таким образом Вооруженные силы Украины и Территориальной обороны Одесщины в готовности. Обстановка по состоянию на утро 26 марта в городе и области стабильная и контролируемая. Защищаем Украину вместе. Слава Украине!", – заявил Владислав Назаров.

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