Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇬🇧 Відставка Джонсона ℹ Виїзд військовозобов'язаних 🎆 "Бавовна" в Росії ⚔ Бої на Донбасі
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Нова Буча? Гайдай розповів про терор окупантів у Кремінній (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 липня, 14:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У злочинах ворогу допомагають місцеві колаборанти, які здають населення з патріотичною позицією
Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині. Фото: колаж "Сьогодні"
Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині. Фото: колаж "Сьогодні"

У Кремінній Сєвєродонецького району Луганської області російські окупанти влаштували справжній терор. Загарбники розстрілюють людей просто на вулицях. Про такі факти дізнаються все частіше.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Реклама

"Усім відомо, що росіяни переслідують місцевих жителів з проукраїнською позицією або тих, хто просто відмовляється співпрацювати з окупантами", – заявив він.

Зокрема, у Кремінній терор досяг такого рівня, що людей розстрілюють просто на вулиці. Допомагають в цьому ворогові місцеві колаборанти, які здають населення з патріотичною позицією, вказують точні адреси.

"Слід зазначити, що тих, хто не хоче працювати, змушують виходити шляхом погроз. Наприклад, мова про людей, без яких неможливо обійтися у сфері адміністрації чи економіки. Чоловіки, які погоджуються, зазвичай отримують повістки", – підкреслив Гайдай.

Гайдай розповів, коли видихнуться окупанти на Луганщині

На околиці Луганщини, біля Лисичанська, точаться важкі бої. Ворог залучив багато сил і засобів, намагається постійно зводити переправи, щоб перекидати ще більшу кількість техніки. Проте окупанти зазнають втрат. Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі каналу "Україна 24".

"На околиці області з боку Лисичанська точаться важкі бої. Туди кинуто всі сили російської армії, всі резерви, які вони мають. Намагаються постійно будувати переправи для перекидання техніки. Техніка, бачимо, вже застаріла. Проте її багато. Зрозуміло, що розконсервовану техніку дістали, і навіть не Т-64, це Т-62 – розуміємо, що дістають найдальші резерви", – розповів в ефірі Гайдай.

Реклама

Останніми днями українські захисники плідно знищують склади боєприпасів ворога у глибокому тилу. Це уповільнює дії противника на полі бою. Він зазнає великих втрат.

"Втрати у них там досить великі, бо відтягують деякі батальйонно-тактичні групи просто для того, щоб набрати, заповнити склад. Тому що величезна кількість втрат і багато поранених. Багатьох поранених вони не довозять. Лікарні переповнені, морги переповнені. Ну й періодично добре працюють наші захисники. В останні кілька днів велика кількість складів саме в тилу ворогів вибухає, і там знищується величезна кількість як боєкомплекту, так і пального для заправки важкої техніки", – дав надію Гайдай.

Раніше ми розповідали, що в Білогорівці Луганської області українські військові відбили штурм російських окупантів.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Допомога під час війни
Більше новин
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
"Разом нас багато"
Нас не подолати
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 7 липня
1
Особовий склад 36650
Особовий склад
2
Танки 1602
Танки
3
ББМ 3797
ББМ
4
Артилерія 815
Артилерія
5
Засоби ППО 107
Засоби ППО
6
РСЗВ 247
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 187
Гелікоптери
9
БПЛА 667
БПЛА
10
Кораблі/катери 15
Кораблі/катери
11
Транспорт 2665
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Вікторія Кравченко - офіцерка ЗСУ, військова психологиня, позивний - Перемога. На бойових позиціях - з 2014-го. Її головна задача - щоб наші воїни завжди були в настрої, швидко адаптовувалися та скидали психологічні тягарі. А ще вона - дружина офіцера, який служить в горячих точках, і любляча мати…
Історія психологічної звитяги
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2157К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1698К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1660К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1150К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
1021К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
871К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
658К
8
Віталій Кличко Віталій Кличко
515К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Юлія Герасимова Юлія Герасимова
449К
У кого найбільший прогрес
Грошове питання
Що подорожчає у липні?
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

29.81

Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1837
2
Бельгія Бельгія
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франція Франція
1764
5
Англія Англія
1737
6
Іспанія Іспанія
1716
7
Італія Італія
1713
8
Нідерланди Нідерланди
1679
9
Португалія Португалія
1675
10
Данія Данія
1665
Яке місце в України
Афіша липня

5-31 липня з 10:00

Виставка "Між небом та землею"

7 липня о 20:00

Концерт гурту "КАЗКА"

22 липня о 17:00

Концерт Verka Serduchka
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.1/35.6
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.1/35.5
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.1/35.6
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/35.9
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.25/35.65
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.6/35.55
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.4/35.4
8
Універсал Банк Універсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.9/34.9
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20485.14

Binance Coin (BNB)

236.97

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

50.22

Theta (THETA)

1.24

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
49,00
48,90
56,00
36,50
50,50
50,00
55,00
37,91
50,50
50,00
55,00
36,95
51,99
-
57,99
36,63
51,99
-
56,99
37,97
51,99
50,99
57,99
38,15
52,00
-
57,00
-
52,00
51,97
57,00
36,40
52,00
51,00
57,00
36,97
52,00
51,00
57,00
36,99
Haute Couture
Розклад Fashion Weeks

Париж. Франція

3 – 7 липня

Париж. Франція

Маямі. США

14 – 21 липня

Маямі. США

Нью-Йорк. США

9 – 14 вересня

Нью-Йорк. США

Лондон. Англія

16 – 20 вересня

Лондон. Англія

Мілан. Італія

20 – 26 вересня

Мілан. Італія
Подробиці з модних показів
Happy Birthday 🥳
Зіркові іменинники
50 Cent, 06.07 — 47 років
50 Cent, 06.07 — 47 років
Том Хенкс, 09.07 — 66 років
Том Хенкс, 09.07 — 66 років
Влад Яма, 10.07 — 40 років
Влад Яма, 10.07 — 40 років
Джесіка Сімпсон, 10.07 — 42 роки
Джесіка Сімпсон, 10.07 — 42 роки
Джорджо Армані, 11.07 — 88 років
Джорджо Армані, 11.07 — 88 років
1 /2
Краще, ніж кіно
Обираємо книгу місяця
Читатиму

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти