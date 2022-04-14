Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Нові санкції Британії проти РФ, благодійний матч "Динамо" та інші важливі події 14 квітня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 квітня, 06:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Британія забороняє імпорт чавуну та сталі з РФ, а "Динамо" зіграє з "Галатасараєм" у рамах благодійного турне
Важливі події 14 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"
Важливі події 14 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"

Від сьогодні Велика Британія забороняє імпорт російського чавуну та сталі, а також експорт квантових технологій та передових матеріалів. Також на сьогодні, 14 квітня, "Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні потяги. Вони відправлятимуться, зокрема, з Покровська, Львова, Одеси, Слов'янська та Харкова.

Британія забороняє імпорт чавуну та сталі з РФ і експорт квантових технологій

З 14 квітня Велика Британія вводить заборону на імпорт російського чавуну та сталі, а також експорт квантових технологій та передових матеріалів.

Реклама

"Сьогоднішнє (13 квітня — ред.) оголошення передує ухваленню підзаконного акту в парламенті завтра (четвер, 14 квітня), який забороняє імпорт виробів із чавуну та сталі, а також експорт квантових технологій, сучасних матеріалів та предметів розкоші.

Такі заходи націлені на ключові джерела доходу для військової машини Путіна та заважають військовим амбіціям Російської Федерації.

"З завтрашнього дня (14 квітня — ред.) ми забороняємо імпорт російського чавуну та сталі, а також експорт квантових технологій та передових матеріалів, яких так потребує Путін. Ми не будемо зупинятися в нашій місії зупинити військову машину Путіна", — додала глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

"Укрзалізниця" призначила евакуаційні потяги на 14 квітня

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 14 квітня. Сьогодні вирушать 9 потягів.

Як курсуватимуть евакуаційні потяги?

Реклама

Покровськ

  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

Львів

  • 23:50 – 274/273 Львів – Полтава Півд.

Одеса

Реклама
  • 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород

Слов’янськ

  • 17:00 – 274/273 Слов’янськ – Львів

Харків

  • 11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород

Інші

  • 04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас;
  • 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;
  • 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова;
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.

В "Укрзалізниці" наголосили, що час відправлення евакуаційних потягів може змінюватися.

"Динамо" зіграє з "Галатасараєм" у рамах благодійного турне

Київське "Динамо" визначилося зі своїм наступним суперником після того, як обіграло польську футбольну команду "Легія" у рамках благодійного турне. У четвер, 14 квітня, команда зіграє на 55-тисячному стадіоні Nef Stadium у Стамбулі з місцевим "Галатасараєм". Початок — о 17:00.

Варто зазначити, що "Галатасарай" — 22-разовий чемпіон Туреччини та 18-кратний володар Кубка країни, а також тріумфатор Кубка та Суперкубка УЄФА. Щоправда, у поточному чемпіонаті країни підопічні іспанського фахівця Доменека Торрента посідають лише 14 місце.

Мета проведення матчу – інформування міжнародної спільноти про жахливу війну в Україні та збирання коштів для підтримки українців, які постраждали від війни з російським агресором.

У Сумській області знову курсуватимуть приміські потяги

На Сумщині поступово відновлюють рух приміських потягів. 14 квітня, знову почне курсувати електропотяг "Суми – Краснопілля".

З 14 квітня щодня відправлятимуться потяги:

  • Суми – Краснопілля (відправлення із Сум о 6:30 та 15:00 – прибуття до Краснопілля 7:47 та 16:17 відповідно);

  • Краснопілля – Суми (відправлення з Краснопілля о 8:10 та 16:40 – прибуття до Сум 9:28 та 17:56 відповідно).

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-ліз для України
Більше
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 9 квітня
1
Особовий склад 19800
Особовий склад
2
Літаки 158
Літаки
3
Гелікоптери 143
Гелікоптери
4
Танки 739
Танки
5
ББМ 1964
ББМ
6
Артилерія 358
Артилерія
7
Засоби ППО 64
Засоби ППО
8
РСЗВ 115
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 132
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1429
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Історії звитяг
Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
39,41
-
-
33,68
37,52
-
-
33,74
37,57
-
-
-
39,25
-
-
33,73
37,56
-
-
33,75
37,57
-
-
33,00
36,00
-
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

41412.9

Binance Coin (BNB)

424.73

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

111.67

Theta (THETA)

3.19

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.69

Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти